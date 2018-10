Praha - Podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, od roku 2012 klesá. Nicméně v celkovém součtu tato skupina stále tvoří nadpoloviční většinu. Zároveň však roste podíl firem, které na dani z příjmů ročně státu odvedou víc než milion korun, vyplývá z analýzy poradenské společnosti Bisnode.

"V Česku od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních šest let jejich podíl klesl o 9,3procentního bodu na 50,2 procenta. Nicméně firmy, které neodvádějí do státní kasy žádnou daň z příjmu, stále tvoří nadpoloviční většinu z analyzovaného vzorku subjektů. V roce 2012 jich bylo dokonce 60 procent," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Analýza Bisnode zahrnuje všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2017 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 jde o vzorek 170.000 subjektů, za rok 2016 o téměř 130.000 a v roce 2017 téměř o 71.000 firem.

Podle Štěpánové však současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 procenta firem, v roce 2017 to bylo již 49,8 procenta. Daň z příjmu do sta tisíc Kč odvádí 27 procent ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí téměř 15 procent společností a milion až deset milionů korun na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 procenta firem.

"Rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s rostoucí ekonomikou, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami, jako je zavedení EET nebo kontrolního hlášení DPH," dodala Štěpánová.