Bisnode: Počet ohrožených firem v ČR stoupl o čtvrtinu na 21.900

Praha - Počet ohrožených firem v ČR do konce října meziročně vzrostl o 26 procent na 21.900. Jde o 4,5 procenta všech firem v Česku. Zatímco loni potíže firem zasáhly 45.700 zaměstnanců, letos to je 61.300, tedy o třetinu více. Vyplývá to z Bisnode Corona Indexu, který poskytuje přehled o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Index monitoruje, kolik vzniklo firem, kolik jich zaniklo nebo požádalo o bankrot, jaká je jejich platební morálka nebo kolik zaměstnanců je ohroženo krachem.

Index zahrnuje informace o akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným. Ohrožené firmy jsou společnosti v potížích, což znamená mimo jiné prohlášení konkurzu, zahájení konkurzního řízení, zahájení restrukturalizačního řízení, dočasnou ochranu, likvidaci či zrušení bez likvidace. Zasažení zaměstnanci jsou součtem zaměstnanců v těchto ohrožených společností.

"Ačkoliv první otřesy způsobené pandemií koronaviru ČR zasáhly až v březnu, již v prvních dvou měsících letošního roku jsme zaznamenali nárůst počtu ohrožených firem," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Aktuálně podle ní stále roste množství společností, které jsou v krizi a ohrožena jsou celá odvětví.

Podnikatelské svazy opakovaně upozorňují vládu, že firmy se v nynější krizi neobejdou bez pomoci státu. Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner ve středu uvedl, že zvlášť malé a střední podniky a jejich pracovníci budou potřebovat podporu od vlády i v dalších měsících.

Organizace zaměstnavatelů a odbory ve středu vyzvaly Sněmovnu, aby se urychleně dohodla na kurzarbeitu a schválila ho. Pokud by se zákon do konce roku nestihl přijmout, žádají podnikatelé a odboráři vládu o prodloužení programu Antivirus.