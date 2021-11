Biskupové Čech, Moravy a Slezska představili dary pro papeže

Praha/Vatikán - Biskupové Čech, Moravy a Slezska představili ve Vatikánu dary pro papeže Františka. Skláři v Kunraticích u Cvikova vyrobili unikátní křišťálovou schránku s ostatkem české světice a patronky Libereckého kraje svaté Zdislavy. Součástí daru je i šek na 50.000 eur (v přepočtu přes 1,25 milionu korun) pro potřebné. Ve čtvrtek 11. listopadu čeká biskupy soukromá audience u papeže, při které své dary předají. Uvedla na svých stránkách Česká biskupská konference.

Fotogalerie

Křišťálový relikviář svaté Zdislavy vyrobili pro papeže skláři společnosti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Veřejnost ho mohla vidět 2. října při slavnostní bohoslužbě, kterou v Křišťálovém chrámu v Kunraticích sloužil papežský nuncius Charles Daniel Balvo. Skleněná plastika byla ale tehdy skrytá pod závojem, její podobu zveřejnila církev až dnes. "Čeští skláři se s maximální pokorou, úctou a respektem k odkazu svaté Zdislavy pokusili vytvořit objekt, který v sobě nese poselství dobra, pochopení, péče, empatie a lásky," řekl ČTK manažer sklárny David Sobotka.

Schránka má podobu monstrance, která ve svém středu nese drobnou kůstku světice. Vyrobená je z čirého hutně tvarovaného skla, Jiří Pačinek se svým týmem na ní pracoval zhruba dva týdny. Stejný čas pak díly strávily v dílně rytce Arno Čančíka, který patří ke špičce ve svém oboru, a relikviář vyzdobil jemnými rytinami. Žádné jiné zdobení nebo zlacení schránka nemá. "Už na začátku jsme si řekli, že to uděláme jednoduché až puristické," dodal Sobotka.

Skleněná schránka s ostatkem světice není jediným darem pro papeže. Biskupové předají také peníze pro potřebné. I desky, v nichž je šek uložený, jsou ukázkou umu českých řemeslníků - potažené jsou brokátem, který vyrobila Hedva Český Brokát Rýmařov. Hedvábné brokáty se v Rýmařově vyrábějí od 19. století a byly vyhlášené, šila se z nich také liturgická roucha a pokrývky oltářů. Firma se teď pustila do výroby nových vzorů církevních brokátů a tak se zrodil nápad vyvzorovat papežský znak a tkaninou potáhnout desky, které čeští a moravští biskupové předají papeži.

Předání darů je součástí programu návštěvy ad limina apostolorum (K prahům apoštolů), kterou by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové a podat tam zprávu o stavu svých diecézí. Návštěva zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Ty absolvují čeští a moravští biskupové postupně během celého týdne. Z důvodu stále trvající pandemie covidu-19 se návštěva, která potrvá do 14. listopadu, koná bez účasti poutníků z České republiky.