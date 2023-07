Biskupem ostravsko-opavské diecéze je Martin David

Ostrava - Novým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze se stal dosavadní apoštolský administrátor Martin David. Jako nástupce prvního sídelního biskupa Františka Václava Lobkowicze, který zemřel po dlouhé nemoci loni v únoru v 74 letech, ho vybral papež František. Dvaapadesátiletý David s vedením diecéze pomáhal Lobkowiczovi od roku 2017 z pozice pomocného biskupa. V roce 2020 se stal apoštolským administrátorem diecéze, převzal tak úkoly spojené s jejím řízením.

Jméno nového biskupa dnes po polední modlitbě v kostele svatého Václava v Ostravě oznámil apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Právě apoštolský nuncius se o proces výběru biskupa stará a zasílá do Vatikánu potřebné podklady.

David se narodil v Čeladné na Frýdecko-Místecku. S třemi sourozenci vyrůstal v Ženklavě na Novojičínsku. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení v tehdejším Státním podniku Tatra Kopřivnice, kde byl do roku 1993. Od roku 1991 studoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Lobkowicze kněžské svěcení, o osm let později ho biskup jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. V roce 2017 se stal pomocným biskupem. V červnu 2020 byl jmenován apoštolským administrátorem, převzal tak řízení diecéze. Svým jmenováním získal všechna práva, pravomoci a povinnosti jako sídelní biskup. Apoštolský administrátor vede diecézi v době čekání na nového sídelního biskupa.

Lobkowicz stál v čele diecéze od jejího založení v roce 1996. V posledních letech před smrtí mu službu komplikovaly zdravotní problémy. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší v zemi, v roce 2021 si připomněla 25 let od svého vzniku. Zřízena byla z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. Papežskou bulou byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké zahrnující Moravskoslezský kraj a okres Jeseník. Prvním sídelním biskupem se stal Lobkowicz, který v době založení diecéze působil jako pomocný biskup pražské arcidiecéze. V roce 2000 se v Ostravě otevřela budova biskupství, jejíž výstavba byla financována převážně z darů věřících.

Po smrti biskupa Lobkowicze začal proces výběru, ve kterém se papežský nuncius dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli. "Nasbírané informace vyslanec předává do Vatikánu. Všechny farnosti v diecézi pak tento proces doprovázely modlitbami," uvedl mluvčí biskupství Ondřej Elbel. Dodal, že po 16 měsících od smrti biskupa přišla zpráva, že papež František dává důvěru dosavadnímu apoštolskému administrátorovi Davidovi, který diecézi povede v dalších letech. "Rád bych poděkoval především Svatému otci Františkovi za důvěru, se kterou mi svěřuje ten velký úkol být pastýřem ostravsko-opavské diecéze. Přijímám toto poslání s vědomím všech svých vlastních limitů, omezení a nedokonalostí," uvedl po jmenování David, který položil květiny ke hrobu svého předchůdce.

"Ušli jsme kus cesty, možná jsme v posledních letech zvolnili a chvilku stáli na místě. Teď je potřeba jít dále. Proto vás chci k té další společné cestě pozvat. Chci jít spolu s vámi a doufám, že chcete jít spolu se mnou. Spoléhám na vás – kněze a jáhny ve farnostech, na vás – své kolegyně a kolegy spolupracovníky v úřadu biskupství, na všechny v našich Charitách i školách, na stovky dobrovolníků, kteří slouží ve farnostech jako kostelníci, varhaníci, zpěváci, ministranti, koordinátoři synodálních skupinek," uvedl nově jmenovaný biskup.

Slavnostní uvedení biskupa do úřadu se zřejmě uskuteční na konci prázdnin v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě.