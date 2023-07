Biskup Nuzík v kázání na Velehradě varoval před malomyslností a dohadováním

Velehrad (Uherskohradišťsko ) - Před malomyslností, vzájemným dohadováním a rozdělováním společnosti varoval dnes na slavnostní mši ve Velehradu na Uherskohradišťsku administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. V kázání se zmínil také o nedoceňování role rodiny, která je podle něj základem společnosti. Nuzík byl hlavním kazatelem slavnostní mše, kterou dnes dopoledne ve Velehradu vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti. Poutní mše začala v 10:30 na prostranství před velehradskou bazilikou, sloužil ji arcibiskup a apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán.

"Pokud budeme, bratři a sestry k sobě upřímní, tak musíme přiznat, že nás pronásleduje malomyslnost, a to úplně všechny – svět, naši společnost i církev. Mnozí se domnívají, že když uděláme ústupky v morálce, v tom, co bylo po staletí posvátné, když se bude bojovat jen za práva, ale o povinnostech se bude mlčet, že se naše situace zlepší. Je to opravdu tak? Domnívám se, že sami tomuto řešení moc nevěříme," uvedl Nuzík.

Podle Nuzíka jsou namístě obavy z toho, jak vyřešit to podstatné a nezaplnit veřejný prostor tím, co se za podstatné vydává. "Stále více se zodpovědní lidé ptají - jaká bude naše budoucnost, co předáme z našeho kdysi krásného světa našim dětem, jaké to budou rodiny, když se dnes nedoceňují? Když se šíří názory, které zapomínají na to, že každá společnost stojí a padá na rodinách," prohlásil Nuzík.

Nuzík v kázání připomněl poselství apoštola Pavla, že malomyslnosti není třeba podléhat, jelikož bůh lidem milosrdně pomáhá. "Při dnešní národní pouti chceme vyslovit velkou prosbu: Bože, pomáhej nám jednotlivě, ale i církvi, společnosti, našemu národu, abychom nepodléhali malomyslnosti, vzájemnému dohadování a rozdělování, ale abychom našli společnou a správnou cestu do budoucnosti," uvedl Nuzík.

Česká republika dnes slaví státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Dny lidí dobré vůle začaly v úterý. Letošní cyrilometodějské slavnosti také připomněly 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a politika Antonína Cyrila Stojana (1851 až 1923), který je v místní bazilice pohřben.

Mise Cyrila a Metoděje položila v druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rostislav, přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena slavnost na 5. července.