Biskup Kročil: Lidé si chtějí udržet standard, trpí tím vztahy

České Budějovice - Češi se většinově mají dobře, ale poněkud opomíjejí duchovní rozměr. Chtějí si udržet standard, což je náročné, a proto se pak mnohdy narušují rodinné vztahy. Mladší generaci hodně ovlivňují sociální sítě, takže je na nich takřka závislá a méně místa je pro náboženské otázky. Vánoce jsou příležitostí, aby se lidé setkali s Kristem a jeho poselstvím. ČTK to v rozhovoru řekl biskup českobudějovické diecéze Vlastimil Kročil.

"Česká společnost se má většinově dobře. Ale udržet si standard vyžaduje veliké úsilí, což se často děje i na úkor mezilidských vztahů a klidu v rodinách. Je to mnohdy za cenu toho, že se zapomíná na duchovní dimenzi, bez níž se těžko překonává nedorozumění, rodiny se rozpadají, děti jsou vystavovány situacím, na které nejsou připraveny, těžko je zpracovávají a odráží se to i v jejich životě, rozhodování, postojích. Vlastně i celá společnost se potom stává velmi křehkou," řekl Kročil.

Připomněl nedávnou střelbu v Ostravě, kdy muž z Opavska zastřelil šest lidí, sedmá oběť zemřela později. Člověk, který se uzavře do sebe, si podle biskupa vytvoří svůj svět, neboť soudí, že mu nikdo nerozumí. "Není schopen sdělit, co má za těžkosti, tak se jednoho dne rozhodne, že to půjde vyřešit sobě vlastním způsobem, což je něco děsného: A to jen proto, aby ostatní lidé kolem pochopili, že i on měl problém," řekl biskup.

Materiální zajištění podle něj nezajistí rodinnou pohodu: "Ta se staví na jiných základech, na tom, co nabízí každému člověku Ježíš Kristus. Přijmout jeho poselství v nepokoji a neklidu tohoto světa znamená zakusit pokoj, který pramení z Boha. O tom jsou také Vánoce, které prožíváme."

Vnímá, že mladou generaci velmi ovlivňují sociální sítě. Jak řekl, zatímco mladý člověk se většinou spoléhá sám na sebe, čím je starší, hledá oporu jinde. "Dokáže-li se však setkat s Kristem, určitě se mu dostane velké opory a povzbuzení. Vánoce jsou tedy příležitostí, kdy člověk může zakusit ohromnou vnitřní sílu, pokud vykročí sám ze sebe a dojde až k jesličkám, kde může spatřit malé dítě zavinuté do plenek a položené v jeslích. Zkušenost pastýřů, kteří přispěchali do Betléma a pak se vrátili naplněni radostí a pokojem, se totiž opakuje," řekl biskup.

O Vánocích chce poděkovat řeholním sestrám za vstřícnost a celoroční obětavou práci. Prožijí spolu štědrovečerní večeři. Rád by navštívil také hřbitov, kde jsou pohřbeni předchozí budějovičtí biskupové. Připomene si je v modlitbě a poděkuje za vše dobré, co vykonali. V klidu se připraví na půlnoční liturgii 24. prosince, aby byla srozumitelná nejen věřícím.

"Aby i ti, kteří hledají pokoj, mír do svého srdce, ho dokázali při liturgii zakusit a cítili se při ní jako doma v rodině. V rozháraném světě, ve kterém žijeme, je takové setkání pohlazením po duši," řekl.

Při kázaní by rád upozornil, že lidé v jiných zemích mají horší problémy, když musí dokonce i hájit svou vlastní existenci. "My žijeme v bohaté zemi, i když ne všichni jsou bohatí, ale veskrze štědrý sociální systém pomáhá, abychom mohli žít důstojný život. Je dobré, abychom si uvědomili, že máme za co děkovat," řekl biskup.

O Vánocích navštíví i společenství ve Veselí nad Lužnicí, kde jako kněz působil 18 let. Zavzpomíná tak na mnoho dobrých věcí, které prožili. "Kde není vzpomínka a tudíž historie, tam není ani život. Je dobré, když máme na co vzpomínat a z čeho se radovat, neboť tím také pookřejí naše srdce."