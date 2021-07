Biskup Cikrle připomněl na Velehradě význam věrozvěstů i pomoc jižní Moravě

Velehrad (Uherskohradišťsko ) - Význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje, smysl poutí i důležitost pomoci lidem na jižní Moravě, které postihlo tornádo, vyzdvihnul dnes na Velehradě brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Byl hlavním kazatelem slavnostní poutní mše svaté, kterou vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka.

Cirkle připomenul, že Cyril s Metodějem přijali za své vyslání do země, která jim byla vzdálená geograficky, kulturou i podnebím. "A je jasné, že jiný důvod než ten, který vyplýval z jejich víry a poslušnosti, k tomu mít nemohli. Co následovalo? Jeden z nich na základě řecké kurzívy a arabštiny vytvořil originální písmo, do kterého přeložili části Bible, a vydali se na cestu. A to byl teprve začátek. Vždy, když přijíždím na Velehrad, mám před očima jejich životní příběh a svědectví o přijatém povolání. Všechno v životě Konstantina, později Cyrila, a jeho bratra Metoděje bylo jistě jinak, než si představovali. Kromě toho nejdůležitějšího – že Bůh byl s nimi a oni byli s ním," uvedl Cikrle, podle kterého z darů, postoje, nasazení a příkladu Cyrila a Metoděje dodnes žijeme.

"Každý rok přijíždíme na místo spojené s jejich misí poděkovat. Přijíždíme na Velehrad na pouť. Na pouť, ne na výlet, protože v tom je rozdíl," řekl Cikrle. Pouť je podle něj dobou, kdy lidé vycházejí ze své zabydlenosti a únavy, aby se občerstvili a otevřeli Božím darům. "Pouť nás má přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a objevili něco nového. Ty nejkrásnější zážitky často neprožijeme na místech, kde to předpokládáme, ale čekají nás při toulkách po malých zastrčených místech, na odbočkách z hlavních cest, které ani nejsou na mapách," uvedl biskup.

"Otevřeme se tedy tajemství Ježíše Krista a prožijme s ním dnešní pouť jako s naším nejlepším přítelem, se kterým se dělíme o své radosti, plány i prohry. Jen jeho blízkost dá naší pouti plný smysl. Dnes s sebou neseme také bolesti těch, kterým nedávná přírodní katastrofa vzala nejen obydlí, ale také dosavadní životní jistoty. Vy, kterých se to týká, nebojte se. Myslíme na vás. Chceme vám pomoci. A prosím vás ostatní – neustávejte v modlitbě a v nejrůznějších formách pomoci. Je to možnost, jak v srdcích strádajících lidí zažehnout světlo naděje, že opět bude lépe. A také děkuji vám všem, kteří postiženým jakýmkoliv způsobem pomáháte," řekl Cikrle.

Při bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, se za slunečného počasí zaplnilo nádvoří před bazilikou. Loni museli pořadatelé kvůli epidemii koronaviru omezit účast na tisíc lidí, poutní areál byl oplocen. Letos nebyl počet poutníků omezen.

Letošní Dny lidí dobré vůle byly také poctou lidem, kteří bojovali a bojují proti pandemii koronaviru a pomáhali i těm, kteří ztratili střechu nad hlavou. "Děkujeme také těm, kteří přijali nemoc i tyto katastrofy s vnitřním rozhodnutím nerezignovat, věřit i doufat," uvedl kardinál Duka.

Kardinál dnes udělil olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili, a to za celkovou obnovu velehradského areálu a veliké úsilí o zachování cyrilometodějské tradice.

Slavnosti připomněly také letošní 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice, rok sv. Josefa, také 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a sté výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.