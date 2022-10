BIS: Znaky islamistické radikalizace vykazovaly loni v ČR jednotky osob

Praha - Znaky islamistické radikalizace vykazoval v Česku v roce 2021 počet lidí v řádu jednotek, obvykle měli vazby na rizikové osoby v zahraničí. Ojedinělé bylo schvalování teroristických útoků či sdílení džihádistické propagandy. Ve výroční zprávě za rok 2021 to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS). Kontrarozvědka nepotvrdila příjezd žádného navrátilce z oblastí džihádistických bojů do ČR.

"Ve srovnání s érou před porážkou Islámského státu (IS) v březnu 2019 radikálních projevů v ČR ubylo. To ilustruje, jak silně úspěchy IS a jeho propagandou idealizovaný obraz v minulosti ovlivňovaly úroveň hrozby islamistického terorismu v ČR," stojí ve výroční zprávě. Radikalizaci podle BIS vykazovaly jednotky osob, ojedinělé bylo schvalování teroru či sdílení džihádistické propagandy.

Podle BIS přetrvávala hrozba ze strany bývalých bojovníků IS a jejich rodin vracejících se nepozorovaně do Evropy. "Ačkoliv BIS v této souvislosti prověřovala nižší jednotky osob s vazbou na ČR, které se v minulosti připojily k IS nebo jiné džihádistické organizaci v Sýrii a Iráku, většina z nich již zesnula nebo byla nadále nezvěstná," stojí v dokumentu. Dva občané, kteří se připojili k syrské teroristické organizaci Haját Tahrír aš-Šám (HTS), zůstávali na jí kontrolovaném území.

Uchopení moci Tálibánem v Afghánistánu podle BIS nemělo zásadní vliv na bezpečnostní situaci v ČR. "Ani u afghánské komunity BIS nezaznamenala výraznější projevy podpory radikálních islamistických hnutí," uvedla kontrarozvědka.

Schopnost hlavních islamistických teroristických organizací zorganizovat útoky v západních zemích zůstávaly v roce 2021 oslabené, teroristické skupiny Islámský stát či Al-Káida se tak pragmaticky soustředily na regionální konflikty v Africe a Asii s cílem získat zázemí pro další globální teroristickou činnost. "Ve vztahu k Západu se omezily na nabádání svých sympatizantů k provedení jednoduchých útoků," stojí ve zprávě.

Propaganda ovlivnila některé pachatele teroristických útoků v loňském roce. Pokračoval však trend málo sofistikovaných útoků osamělých aktérů bez přímé vazby na teroristické organizace, uvádí BIS. U pachatelů byly časté psychické problémy, v některých případech bylo obtížné určit, zda byl čin motivovaný ideologií či způsobený primárně duševní nemocí.

Českou muslimskou komunitu podle BIS loni stejně jako o rok dříve výrazně ovlivnila pandemie covidu-19. Protiepidemická omezení paralyzovala provoz modliteben, mešit i oslavy svátků. "Prakticky všechny oficiální muslimské organizace byly velmi pasivní, ať už směrem k veřejnosti, tak i dovnitř organizací samotných," stojí ve zprávě.