BIS: Čína se snaží oslovovat příslušníky bezpečnostních složek ČR

Praha - Čína se v poslední době snaží oslovovat a získávat pro spolupráci i příslušníky českých bezpečnostních složek. České televizi to řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Hlavní zájem ale mají čínští zpravodajci v Česku o průmyslové informace, uvedl. Ředitel BIS Michal Koudelka v říjnu označil tajné služby Číny a Ruska za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost ČR.

Šticha uvedl, že se čínské tajné služby zajímají především o průmyslové informace. "Snaží se dostat do kontaktu s nejrůznějšími vědeckými pracovníky, s lidmi z univerzit, ale také samozřejmě kontaktovat naše politiky. Velmi nebezpečné podle našeho názoru je, když jsou tito lidé od nás zváni na výlety do Čínské lidové republiky, tam jsou hoštěni, všechno je to čínskou stranou placeno a potom na konci přijde nabídka na spolupráci. My se snažíme nejen vědeckou obec, ale také univerzity a také politiky varovat před tím, že toto nebezpečí hrozí. V poslední době cítíme tento trend bohužel i u bezpečnostních složek a snažíme se o tom velmi nahlas mluvit," řekl.

O hrozbě ze strany čínských tajných služeb mluvil v říjnu na semináři ve Sněmovně i Koudelka. Číňané podle něj zvou vědce, politiky a další lidi do své země, kde se na ně snaží působit a získat od nich informace. BIS varuje především před tím, aby pozvání na návštěvu do Číny využívali příslušníci ozbrojených složek a policie.

BIS ve svých předchozích výročních zprávách určených pro veřejnost opakovaně varovala před zpravodajskými aktivitami Číny a Ruska na českém území. Tajnou výroční zprávu kontrarozvědky za rok 2018 projednala na konci října sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS, předseda komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) poté uvedl, že se zpravodajcům daří odhalovat nebezpečí, ale i přibírat nové lidi a technologicky růst.