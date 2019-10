BIS by se měla podle prezidenta věnovat korupci, ne honění špionů

Praha - Bezpečnostní informační služba (BIS) by se podle prezidenta Miloše Zemana měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v Česku, místo na fiktivní honbu ruských a čínských špionů. Zapojením do boje proti korupci by podle prezidenta byla kontrarozvědka konečně užitečná. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Ředitel BIS Michal Koudelka v pondělí ve Sněmovně označil aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost země a ohlásil odhalení a rozbití sítě, kterou v ČR vytvářela ruská zpravodajská služba.

Koudelku vláda nedávno už počtvrté navrhla povýšit do hodnosti generála. Prezident Zeman návrhu v předchozích případech nevyhověl. Koudelku opomněl při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos v květnu. Generály bude Zeman jmenovat opět 28. října.

"Říkal jsem panu premiérovi, ať se pan Koudelka místo fiktivního honění ruských a čínských špionů zaměří na ekonomickou kriminalitu v České republice," uvedl Zeman v reakci na poslední návrh vlády jmenovat Koudelku do hodnosti generála.

Zprávy, které Zeman od BIS dostává, se podle něj věnují z 90 procent ruským a čínským špionům. Podle hlavy státu by se měla kontrarozvědka více věnovat boji proti korupci. "Tím bude konečně užitečná," uvedl Zeman.

Koudelka v pondělí na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně oznámil, že kontrarozvědka a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Síť byla podle Koudelky financována z Ruska a ruské ambasády a měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v Česku i na české zahraniční partnery.

Koudelka ve svém vystoupení ve Sněmovně také uvedl, že aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb jsou nejpodstatnějším dlouhodobým rizikem pro bezpečnost Česka. Z krátkodobého hlediska je podle něj největším rizikem islámský terorismus, BIS ale nyní nemá informaci o přímé hrozbě teroristického útoku.

Ruské velvyslanectví v Praze na obvinění reagovala prohlášením, že informace o údajné ruské agenturní sítí nemají nic společného se skutečností. Dnes na to upozornil i Zeman. "Povšimněte si, že to ruská ambasáda s úsměvem dementovala. A já si říkám, že kdyby to opravdu tak bylo, tak proč jsme nikoho nevyhostili?" uvedl prezident v televizi Barrandov.