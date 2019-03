Liberec - Michal Birner zajistil Liberci dvěma góly postup do semifinále extraligy. Zkušený útočník se nejprve zapsal mezi střelce úvodní trefou zápasu, kterou dosáhl zády po teči pokusu Marka Kvapila. V čase 64:32 se pak štěstí na třiatřicetiletého Birnera usmálo znovu, když se k němu odrazil kotouč od bruslí hostujícího kapitána Michala Vondrky a střelou do odkryté branky ukončil celou sérii.

"Většinou to jsou právě takové akce, po nichž padají góly v play off. Někdo někomu trefí hokejku, jiný hráč zůstane zapomenutý. A zrovna k němu se puk odrazí. My jsme sice měli předtím velké šance, ale v šatně jsme si říkali, že gólman při nich měl pořád dost času si tu střelu najít, a když půjdeme více k bráně, snad se štěstí přikloní k nám. A stalo se, přišel šťastný odraz. Tak to prostě v play off je," řekl Birner novinářům.

Podobně důležitý gól na klubové scéně lovil v paměti marně. "V reprezentaci se mi ale vybaví dva góly na mistrovství světa v Moskvě proti Švédům, ty byly dost důležité. Ale je celkem jedno, kdo ty góly dá. Z našeho týmu nemá nikdo žádná ega. My chceme hlavně vyhrávat zápas za zápasem a uvidíme, kam dojdeme," zdůraznil Birner.

Oba góly dali Bílí Tygři z přesilovek, přesto nejsou s hrou v početní výhodě spokojeni. "Je pravda, že oba góly byly z přesilovek, ale pořád to není jako v základní části. Měli jsme s tím problémy celou sérii. Hodně jsme se o tom bavili a koukali na video. Oslabení nás držela, kluci v nich odvedli skvělou práci, ale přesilovky musíme zlepšit. Play off rozhodují speciální týmy," uvedl Birner.

Těžké bylo z jeho pohledu udělat poslední krok k postupu především po psychické stránce. "Ve druhé dvacetiminutovce jsme dominovali, byla tam spousta šancí, mohli jsme odskočit na 2:0. Nepovedlo se, oni ujeli a dali hezký gól. Ve třetí třetině to bylo vyrovnané. Oba týmy mohly rozhodnout," připomněl Birner.

Domácí navíc přežili bez úhony v 57. minutě obrovskou příležitost Jakuba Klepiše, který měl na holi prodloužení série do šestého utkání, jenže Roman Will ho vychytal. "To ale není jen o té šanci 'Klépy'. Při každém sebemenším závaru za stavu 1:1 v takovém čase je člověk na špičkách a modlí se, ať se to hlavně neodrazí k hráči soupeře," přiznal Birner.

Série naplnila jeho očekávání. Tušil, že Mladoboleslavští budou klást tuhý odpor. "Od té doby, co vyměnili kouče, hráli výborně. Jsou to zkušení chlapi, kteří fakt vědí, co dělají. Ten tým byl psychicky dole a oni z něj za celkem krátkou dobu udělali černého koně ligy. Navíc z toho, jak ti kluci hráli, mi přišlo, že si to pod nimi užívají," ocenil Birner trenérský triumvirát na střídačce Středočechů v čele s Miloslavem Hořavou.

"Boleslav hrála parádní hokej, i když se možná opticky zdálo podle výsledků prvních dvou zápasů, že jsme dominovali. Měli jsme opravdu radost, že jsme u nich jedno utkání urvali. Dnešní už byl hodně o psychice. My měli tři pokusy na uzavření série, ale oni s nožem na krku museli, zatímco my byli celkem uvolnění," doplnil Birner.

O možném soupeři pro semifinále si dopředu hlavu neláme. "Co jsem viděl zápasy Olomouce s Plzní, jsou to vyrovnané hokeje. Pokud to tam půjde do sedmého zápasu, bude to vabank. V tuto chvíli je favoritem Plzeň, když postoupí, my bychom šli na Kometu. Všichni viděli, jak zvládla svoji sérii. Pro nás by to byla obrovská výzva. Já bych se na to těšil, ale nechci vůbec předbíhat," řekl Birner.