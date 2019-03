Mladá Boleslav - Hokejisté Liberce první čtvrtfinálové utkání po přesunu na soupeřův led nezvládli. V Mladé Boleslavi si sice vypracovali řadu velkých příležitostí, jenže v nich selhali i hráči, na které bývá jindy největší spoleh. Zmar Bílých Tygrů pak nejlépe vystihl závěr utkání, kdy si dal útočník Michal Birner vlastní gól.

Třiatřicetiletý Birner přiznal, že Severočeši se porazili tak trochu sami. "Šancí jsme měli dost na to, abychom ten zápas vyhráli. Možná jsme v nich byli takoví lehkovážní nebo až moc sebevědomí, nevím... Já tady ale nechci vůbec snižovat výkon Boleslavi. Vždy je to tak, že ten druhý tým hraje, co mu dovolí soupeř. A Boleslav dnes odehrála výborné utkání. Měli pohyb, chtěli to vítězství víc a proto nás porazili. Jednoznačně si to dnes zasloužili," prohlásil Birner.

Jeho týmu scházela v zakončení přesnost, jindy akce překombinoval nebo stál v cestě brankář Gašper Krošelj. "Gólman jim zachytal dobře. Vyměnili ho, zápas mu sednul, chytil tam dost věcí, ale nic se neděje. My víme, že jsme dnes neodehráli svůj nejlepší zápas. I tak jsme si vypracovali dost šancí, abychom tady vyhráli. Je to prostě play off a tým musí vyhrát čtyři zápasy na postup. Já věřím, že to budeme my," řekl Birner.

K vypjatému závěru se nechtěl moc vracet. "To k play off patří, takové věcí se dějí. Když to vezmu z osobního hlediska, tak mě už tenhle zápas s prominutím ani nezajímá. Já se chci teď nachystat na zítra, abychom na tom byli líp, abychom byli fyzicky dobře připravení a abychom tady urvali to jedno vítězství, kvůli kterému jsme sem přijeli," zdůraznil Birner.

Sám musel vstřebávat smolnou chvilku, kdy si dal při liberecké power play přesně po 58 odehraných minutách vlastní gól. "Bylo to malé nedorozumění se 'Švíckem' (Martin Ševc). Já čekal, že mi někam odskočí, on nevěděl, nějak jsme se tam nedohodli, moc jsme na sebe nemluvili. A Martin Procházka toho využil, bouchnul mi do hokejky. Takové věci se v hokeji stávají. Určitě mě to nijak nerozhodí, to rozhodně ne. Pak je už jedno, zda prohrajeme 1:2 nebo 1:4," podotkl Klepiš.

"Ztratili jsme tady ten bod v sérii, což je to hlavní. Ale z toho gólu si hlavu nedělám. Procházka ale z druhé strany zaslouží uznání - dohrával tu situaci až do konce, šel po puku a byl agresivní a ten gól pro domácí dobře vybojoval," ocenil Birner.

Věřil, že dnešní prohra může družině kouče Filipa Pešána pomoci do dalšího průběhu play off. "Určitě ano. My máme nějaký cíl a tím je vyhrát poslední zápas sezony. Včera jsme všichni viděli Kometu, která vyhrála sérii 4:0. Chtěli by to tak všichni, vyhrát 4:0 a mít čas na odpočinek. Ale to se moc neděje," podotkl Birner.

"Ty týmy jsou vyrovnané a opravdu rozhodují detaily. Boleslav v nich dnes byla lepší, jak my jsme v nich byli lepší u nás doma. Musíme se na to podívat na videu, něco si k tomu říct a být mnohem lepší než dnes," prohlásil odhodlaně Birner.

Odmítl ale, že už by Bílí Tygři při sledování Komety studovali hru dalšího možného soupeře. "To určitě ne. Všichni teď koukají na hokej, bylo to v televizi a i v médiích to byla vyhrocená série, tak jsme to sledovali a chtěli vědět, jestli tam Hradec to jedno vítězství urve. Kometa vyhrála 4:0 a to mluví za vše. My teď musíme koukat na sebe, abychom se do semifinále vůbec dostali," uzavřel Birner.

Petr Voves nkr