Birner hattrickem rozhodnul severočeské derby s Litvínovem

Liberec - Hokejisté vedoucího Liberce porazili ve 44. kole extraligy Litvínov 5:4 po prodloužení a vyhráli tak i čtvrtý vzájemný zápas sezony. Bílí Tygři v utkání vedli 2:0 a 3:1, Verva ale dokázala ve třetí třetině otočit na 4:3. Poté si však vzal slovo domácí útočník Michal Birner, jenž nejprve poslal duel do prodloužení, v nastavení zkompletoval hattrick a přisoudil Liberci bod navíc. Bílí Tygři tak i nadále vedou tabulku o sedm bodů před druhou Plní. Litvínov zůstává naopak třináctý s náskokem dvou bodů na poslední Pardubice.

Liberec do utkání vstoupil velmi aktivně a Janus musel hned v úvodní minutě likvidovat slibnou šanci Zachara. Na opačné straně zahrozil Gerhát, také Hrachovina byl na místě. Skóre se poprvé měnilo v páté minutě a do vedení šli Bílí Tygři. Marosz našel před brankou zcela volného Bulíře, jehož střelu Janus neudržel a dojíždějící Šmíd měl snadnou úlohu.

Domácí byli i nadále aktivní a Janus měl plné ruce práce s šancemi Valského a Musila. Poté se ke slovu dostali také hosté, proti šanci Alia se ale vyznamenal Hrachovina. Následně dostali Liberečtí možnost dlouhé dvojnásobné přesilovky a důrazný Bulíř je poslal do dvoubrankového vedení. To ještě mohl navýšit Vlach, Janusovi ale proti jeho dělovce pomohla horní tyčka. V závěru první třetiny se gólové radosti dočkal také tým Vervy, trefou z přesilovky vrátil hosty zpátky do utkání Petružálek.

Dvougólové vedení mohl Liberci hned po pauze vrátit Kolmann, Janus však výborně zasáhnul. Nepřišel si na něj ani nadvakrát Bulíř a proti další střele Musila pak litvínovskému brankáři pomohla levá tyč. Ve 28. minutě už byl ale krátký na výstavní ránu Birnera a Bílí Tygři opět vedli o dva góly. Zpátky na dostřel mohl Litvínov dostat Petružálek, také Hrachovina si připsal parádní zákrok. Na druhé straně zahrozil agilní Bulíř, z bezprostřední blízkosti ale těsně minul. Osmatřicet sekund před druhou sirénou se ale do úniku dostal hostující Pospíšil a mazáckým blafákem opět dostal hosty na dostřel.

Vstřelená branka Litvínov nabudila a do třetí části vstoupil velmi aktivně. Se střelou Říhy i dorážkou Gerháta si ale poradil Hrachovina. Poté dostali hosté dvě přesilové hry v krátkém sledu za sebou, Liberec se ubránil. Zvýšená aktivita ale hostům přinesla ovoce a kýžené vyrovnání obstaral v 50. minutě svou druhou brankou v zápase Pospíšil. Za další dvě minuty navíc dokonal po dobré práci Hübla obrat pohotový Lukeš - 3:4.

Blízko vyrovnání byl v početní výhodě Birner, jeho dělovku od modré čáry ale zastavila horní tyč Janusovy branky. Tři a půl minuty před závěrem základní doby už se ale Birner dočkal a nekompromisní ranou bez přípravy poslal zápas do prodloužení.

V úvodu nastavení se Liberečtí ubránili litvínovské přesilovce. Krátce po jejím skončení měl obrovskou šanci Kudla, Hrachovina ale vytáhnul famózní zákrok. Vzápětí na něho nevyzrál ani Moravčík. Poté dostali šanci hrát přesilovku také Bílí Tygři a po dlouhém obléhání branky jim vystřelil bonusový bod Birner, jenž tak zároveň završil hattrick.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Vstup do utkání se nám povedl, odskočili jsme do vedení 2:0. V závěru třetiny ale hosté potrestali naši chybu. To samé se opakovalo ve druhém dějství a my jsme malinko znervózněli. Hned na začátku třetí části jsme hráli oslabení, dostávali se pod tlak a Litvínov nám dokázal zápas otočit. V závěru by si na nás asi nikdo nevsadil, odehráli jsme ho však parádně. Všichni hráči do toho šli s přesvědčením, že ještě můžeme vyhrát. A byli jsme za to odměněni dvěma body."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Do utkání jsme vstoupili špatně, zakřiknutě a s velkým respektem. Liberec nás jasně přehrával a vytvářel si šance. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a dostávali se do šancí také my. Ve třetí části se nám podařilo otočit na 4:3, v závěru jsme ale svou nedisciplinovaností po zbytečných faulech darovali Liberci přesilovky a ztratili tak dva body."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Šmíd (Bulíř, Marosz), 14. Bulíř (Lenc, Šmíd), 28. Birner (Lenc, Knot), 57. Birner (L. Hudáček, Bulíř), 65. Birner (Šmíd) - 20. Petružálek (Moravčík, V. Hübl), 40. Pospíšil (M. Hanzl), 50. Pospíšil (M. Hanzl, Jarůšek), 52. F. Lukeš (V. Hübl, Aliu). Rozhodčí: Pešina, Horák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. Diváci: 6782.

Sestavy:

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Derner, Hanousek, Kolmann - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, Bulíř, Marosz - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, A. Musil, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Litvínov: Janus - J. Říha, Moravčík, Ščotka, Aliu, Kudla, Baránek - Pospíšil, M. Hanzl, Jarůšek - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Gerhát, Válek - Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.