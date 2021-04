Birke chce navázat na Zaorálka, bude-li ministr, zůstane starostou

Praha - Poslanec a náchodský starosta Jan Birke, který by měl podle vicepremiéra Jana Hamáčka nahradit v křesle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (všichni ČSSD), chce případně na svého předchůdce navázat. Zaorálka považuje za excelentního ministra kultury, řekl dnes Birke ČTK. Zaorálek by měl podle úvah ČSSD nahradit v čele české zahraniční politiky Tomáše Petříčka, dosud ale neřekl, zda nabízený post, který už dříve zastával, přijme. Birke řekl, že Zaorálka považuje i za vynikajícího expertního odborníka na ministerstvo zahraničních věcí, respektive na zahraniční politiku.

"V neděli jsem dostal oficiální nabídku od vicepremiéra Jana Hamáčka, a tu nabídku jsem přijal. A pokud to tak bude, pokud se všechno stane, tak k tomu přistoupím se stejnou vervou a nasazením, s jakou jsem před 12 lety nastoupil na starostování v Náchodě," řekl.

Pozici starosty si chce ponechat, není to podle něj v rozporu s výkonem funkce ministra a nebojí se, že by obě činnosti časově nezvládal. Je podle svých slov zvyklý pracovat i o víkendu, rád by dál například jako starosta oddával. "Oznámím na zastupitelstvu, aby vzali na vědomí, že budu vykonávat funkci člena vlády, kompetenčně mě zastupuje první místostarosta," uvedl.

Proti výměně ministrů kultury už od víkendu protestují mnozí zástupci kulturní obce, především z řad divadelníků, ale také třeba muzeí a galerií. Připomínají, že v době uzavření kultury se Zaorálkem rok vyjednávají mimo jiné o podpoře či pravidlech rozvolňování a obávají se toho, že člověk, který přijde zvenčí a nový, nebude mít za sebou patřičné zkušenosti.

"Rozumím tomu, protože po roce covidu je nálada v kulturní branží velmi svízelná, zcela určitě nebudu dělat nějaké rychlé pohyby. V případě, že budu jmenován, navážu na skvělou práci ministra Zaorálka v té věci. Vyzvu všechny a požádám je o schůzku, abychom si ty věci nevzkazovali přes média," řekl Birke. Jednat se zástupci kulturní obce před svým případným jmenováním je podle něj irelevantní.