Biochemik: Podobná vlna koronaviru v ČR jako dřív zřejmě nehrozí

Praha - Další vlna koronaviru závažností srovnatelná s těmi, které Česko zažilo v minulosti, zřejmě nehrozí. Řekl to ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Jan Konvalinka v rozhovoru s ČTK. Je však podle něj chyba, že ohrožené skupiny lidí už nyní nedostávají čtvrtou dávku očkování proti covidu-19. Je také třeba, aby byl v Česku pro pacienty k dispozici lék paxlovid, míní. Ministerstvo zdravotnictví očekává výraznější zesílení epidemie na podzim, nynější nezvyklý letní nárůst podle úřadu bude gradovat koncem července.

Místa pro očkování ohrožených skupin lidí čtvrtou dávkou by se v Česku měla otevřít v polovině srpna. Komunikační kampaň doporučující posilující dávky vakcíny chtělo ministerstvo zdravotnictví spustit od srpna, firmu, která připraví strategii a nakoupí mediální prostor, ale vybere nejdříve po 12. srpnu. O dodávkách antivirotika paxlovid Česko vyjednává od loňska, zatím neúspěšně. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) počátkem června uvedl, že není možné platit za lék, který se nespotřebuje, a v ČR jsou k dispozici jiná účinná antivirotika.

"Jsem docela optimista, nemyslím si, že by tady byla vlna, která by byla srovnatelná s tím, co jsme měli v minulosti. Ale ne proto, že virus je hodný, ale protože jsme velmi silně promoření, bohužel za strašlivé oběti více než 40.000 mrtvých," řekl Konvalinka. Lidé v Česku jsou podle něj také proočkovaní a vakcína velmi dobře chrání proti hospitalizaci a smrti také u nyní nejrozšířenější koronavirové varianty omikron.

"Očkování funguje, byť ne dokonale," podotkl. Ohrožení podle něj dál zůstávají lidé, kteří nejsou očkovaní a covid neprodělali, dále velmi staří lidé a pacienti se souběhem více onemocnění.

"Kolega (epidemiolog Petr) Smejkal mě upozornil na modelový příklad Portugalska, kde je vyšší proočkovanost než u nás, mají deset milionů obyvatel jako my a teď tam BA.5 vlna právě padá. Na jejím vrcholu umíralo 40 lidí denně. To by se u nás mohlo stát taky," upozornil Konvalinka. Subvariantu omikronu BA.5 je nyní spolu se subvariantou BA.4 v Česku nejvíce rozšířená.

Válek v tomto týdnu s odkazem na své odborné týmy uvedl, že nynější letní vlna by měla gradovat denními přírůstky pod 10.000 případů koronaviru za den. V posledních dvou dnech se denní počet případů pohybuje kolem 2000, což je nejvíce od dubna. Počet hospitalizovaných s koronavirem se zvýšil nad 360, v těžkém stavu je 13 z nich. Úmrtí s covidem-19 ministerstvo zdravotnictví za poslední týden eviduje deset, o týden dřív jich bylo 12.

Vzhledem k nynějšímu šíření koronaviru Konvalinka označil za chybu, že se v Česku už teď nepodává čtvrtá dávka očkování. "Musí to ještě schválit Státní ústav pro kontrolu léčiv. Myslím, že v nejbližší době to ministerstvo zdravotnictví povolí, ale zatím ta možnost neexistuje. A měla by být co nejdříve pro ohrožené. Ne masivní očkování," řekl. Většina studií podle něj prokazuje výrazný benefit čtvrté dávky a je možné, že například nejstarší lidé by se v budoucnu museli přeočkovat každý rok.

Dokončené očkování, což obvykle představuje dvě dávky, má v Česku téměř 6,9 milionu lidí. Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, u mladších lidí klesá. Posilujících dávek zdravotníci rozdali skoro 4,25 milionu, ukazují data ministerstva zdravotnictví.

Nešťastné je podle Konvalinky to, že v Česku dosud není dostupné antivirotikum paxlovid. "Ministerstvo zdravotnictví to vysvětluje ekonomickými příčinami a nevýhodnou smlouvou, ale já si myslím, že je to chyba, paxlovid by tady měl být. Protože to je zatím nejúčinnější virostatikum, které existuje," uvedl s odkazem na data z klinických studií.