Biňovcův betlém v Kamenici nad Lipou bude přístupný už na svatého Martina

Kamenice nad Lipou (Pelhřimovsko) - Řezbář Bohumil Biňovec z Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku letos poruší zažitou tradici a betlém, který pravidelně rozšiřuje, zpřístupní veřejnosti už na svatého Martina. Chce lidem dopřát delší čas na prohlídku vyřezávaného betléma, který na 15 čtverečních metrech tvoří mnoho jednotlivých výjevů a velká část z nich je pohyblivá. Základ betlému vystavil poprvé v roce 2019, nyní má 181 objektů, Biňovcův cíl je betlém s 300 částmi.

"Když už to dá tolik práce, chceme si to vychutnat. Loni jsem to nikde neanoncoval a přesto tady byly davy lidí. Je to moc hezké, že někdo i z velké dálky přijede za vaším dílem, moc si toho vážím," řekl Biňovec. I díky zájmu lidí se letos rozhodl zpřístupnění betlému uspíšit. Lidé si ho budou moci prohlédnout do 1. ledna.

Postavit základ betlému, nainstalovat pod něj mechaniku a rozmístit jednotlivé postavy letos Biňovcovi trvalo 22 dní. Malovanými postavičkami vyřezanými z lipového dřeva pohybují motorky stěračů z aut.

V betlému za rok přibylo 37 figur. Novinkou je sklárna nebo vinohrad, Biňovec je motivovaný tím, aby se diváci, nejen děti, u jeho scén bavili. V betlému tak nechybí prase, které v rozporu s očekáváním nahání svého řezníka. Honičku bude časem doplňovat také utíkající žena s holemi, stařík nebo klučina, který ale zatím leží v řezbářově dílně. Scénu chce Biňovec časem obohatit také o hospodu, kopii kláštera ve Vyšším Brodě, což je Biňovcovo rodné město, a zámkem Kamenice nad Lipou.

Svůj první betlém začal Biňovec vyrábět v roce 2005, chtěl se nějak realizovat. Hudba, které se věnoval dlouhá léta, už mu nevyhovovala. Se svou prací byl v minulosti úspěšný při soutěži betlémářů Nožík Tomáše Krýzy. Velký ohlas sklidil také jeho výtvor vystavený před lety na zámku v Kamenici nad Lipou. Později použilo město jeho betlém jako motiv novoročního přání, které se dostalo i ke Správě Pražského hradu. Následně ho oslovili zástupci katedrály svatého Víta, aby svůj betlém vystavil v kapli Božího hrobu. Bylo to o Vánocích 2016. Nyní se Biňovec chystá prezentovat svoji tvoru v Německu.