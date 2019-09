Bílý dům zveřejní text udání o hovoru Trumpa se Zelenským

Washington - Bílý dům do konce týdne zveřejní přepis udání anonymního stěžovatele z prostředí amerických tajných služeb, který upozornil na problematický rozhovor prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle dnešních zpráv amerických médií bude rovněž autor stížnosti, takzvaný whistleblower, k dispozici vyšetřovatelům z Kongresu.

Bílý dům se dosud bránil předat kongresovým výborům text stížnosti, kterou generální inspekce ministerstva spravedlnosti na pokyn ministra Williama Barra zablokovala. Nyní ale prezidentská kancelář změnila názor. V úterý ji ke zveřejnění textu jednomyslně vyzval Senát, kde mají republikáni převahu, dnes nejspíš žádost při hlasování podpoří i Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty.

Pro veřejnost dosud neznámý whistleblower upozornil nadřízené na Trumpův telefonát, v němž prezident údajně se Zelenským hovořil mimo jiné o kauze Huntera Bidena, syna bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který se zřejmě stane Trumpovým nejvážnějším protikandidátem v boji o prezidentský úřad.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec byl druhým mužem ve vládě Baracka Obamy. Biden podle vlastního přiznání v roce 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod pohrůžkou zablokování půjček přinutil vládu, aby vyhodila generálního prokurátora Viktora Šokina, který firmu Huntera Bidena vyšetřoval kvůli podezření z korupce.

Trump údajně Zelenského upozornil, že Kyjev by měl vyšetřování Hunterovy kauzy obnovit, jinak se vystavuje nebezpečí, že Spojené státy zablokují Ukrajině finanční pomoc v objemu stamilionů dolarů. Podle demokratů tím prezident zneužil svého úřadu k tomu, aby v příštím roce obhájil mandát.

Na Ukrajině skandál kolem telefonátu vyvolal nervozitu. Bývalý ministr zahraničí Pavlo Klimkin prohlásil, že země se proti své vůli dostala do soukolí americké vnitřní politiky. Podle politologa Vadyma Karasjova je záležitost velmi komplikovaná zvláště pro Zelenského, jehož jediná politická zkušenost se před zvolením hlavou státu omezila na roli prezidenta v sitcomu Sluha národa.

"Zelenskyj se dostal do problémů, protože musí souběžně řešit dva úkoly: hledat kompromis s Ruskem, aby zastavil válku na Donbasu, a zároveň zachovávat neutralitu v amerických vnitropolitických sporech," soudí Karasjov. Zelenskyj se do americké volební kampaně odmítá vměšovat a o víkendu popřel, že by ho Trump vyzýval k novému vyšetřování kauzy Huntera Bidena.

Kontroverzní ukrajinský prokurátor Šokin byl v Kyjevě i mezi ukrajinskými západními sponzory dlouho kritizován za váhavý postup při potírání korupce. Jeho uvolnění z funkce bylo podle mnohých komentátorů přirozeným důsledkem jeho liknavosti, nikoli výsledkem telefonátu z Bílého domu.

Kauza Huntera Bidena byla navíc údajně odložena už předtím, než Joe Biden z pozice viceprezidenta USA na Šokinovo uvolnění naléhal. Hunterův otec tvrdí, že žádost o odvolání Šokina byla rozhodnutím celé americké vlády, nikoli jeho osobním.