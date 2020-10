Bílý dům: Zdravotní stav Trumpa se nadále zlepšuje

Washington - Zdravotní stav prezidenta USA Donalda Trumpa nakaženého koronavirem se v noci na dnešek nadále zlepšoval. Jeho administrativa tak věří v to, že Trump ještě dnes opustí nemocnici a vrátí se ke svému obvyklému pracovnímu rozvrhu. Podle stanice Fox News to dnes uvedl personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

"Mluvil jsem s prezidentem dnes ráno (po poledni SELČ). Přes noc se jeho stav nadále zlepšoval a je připraven vrátit se ke svému normálnímu pracovnímu rozvrhu," řekl Meadows. Prezidenta podle něj mají ještě prohlédnout jeho lékaři, kteří znovu zhodnotí jeho zdravotní stav. "Stále jsme optimističtí ohledně toho, že se ještě dnes bude schopen vrátit do Bílého domu," dodal personální šéf.

Trump v nemocnici leží už čtvrtý den, jeho tým přitom podle agentury Reuters o jeho zdravotním stavu vysílá rozporuplné informace. Ačkoliv již v neděli informovali lékaři o tom, že by se mohl dnes vrátit do Bílého domu, uvedli zároveň, že dvakrát trpěl nedostatečnou hladinou kyslíku v krvi a že mu je podáván kortikosteroid dexametazon či látka remdesivir, jež se obvykle používají u pacientů s těžkým průběhem covidu-19.

Někteří lékaři mimo prezidentův tým přitom spekulují o tom, že by mohl být Trumpův zdravotní stav horší, než jeho doktoři sdělují veřejnosti. Prezident totiž patří do rizikové kategorie pacientů kvůli svému vysokému věku a nadváze.

Trump při projížďce zdravil své příznivce před nemocnicí

Americký prezident Donald Trump nakrátko opustil vojenskou nemocnici, v niž se léčí z nemoci covid-19 způsobované koronavirem, aby během projížďky v opancéřovaném voze pozdravil davy svých stoupenců, shromážděných před nemocnicí, uvedla agentura AP. Jeho krok však vyvolal kritiku některých lékařů, podle nichž Trump svým výletem ohrozil zdraví agentů tajné služby, kteří s ním byli v jeho limuzíně.

"Prezident Trump absolvoval krátkou jízdu v koloně motorových vozidel, aby zamával svým příznivcům venku (před nemocnicí), a nyní se vrátil do prezidentského apartmá uvnitř nemocnice Waltera Reeda," uvedl Bílý dům v prohlášení.

Trump seděl v zadní části svého opancéřovaného terénního vozu, na obličeji měl roušku a mával svým příznivcům, poznamenala stanice BBC na svém webu. Projížďka podle agentury AFP trvala několik minut.

Ještě před jízdou Trump zveřejnil na twitteru krátké video, ve kterém uvedl, že chystá "malé překvapení některým velkým vlastencům, které máme na ulici", a poděkoval lékařům.

"Hodně jsem se dozvěděl o covidu. Naučil jsem se to tím, že jsem to sám prožil. Je to škola života," uvedl Trump v krátkém videu s tím, že nejde o něco, o čem by se dočetl v knihách a že je to "něco velmi zajímavého".

Trumpův výlet však kritizovali někteří lékaři, podle nichž se jednalo o porušení zásad pro ochranu veřejného zdraví. "To prezidentské SUV je nejen neprůstřelné, ale také hermeticky uzavřené proti chemickým útokům. Riziko přenosu covidu-19 uvnitř je proto tak vysoké, jak to jen jde, pokud pomineme lékařské zákroky," napsal na twitteru lékař James Philips z nemocnice, v níž nyní prezident pobývá. Šéfové prezidentovy ochranky, kteří s ním ve voze jeli, tak podle lékaře riskovali nakažení a měli by se nyní uchýlit na 14 dní do karantény.

Bílý dům nicméně rozhodnutí obhajoval. Jeho mluvčí uvedl, že tým přijal veškeré potřebné kroky k ochraně všech zúčastněných, kteří používali ochranné pomůcky.

Televize NBC mezitím informovala o tom, že se první dáma Melania, která je rovněž nakažena koronavirem, rozhodla Trumpa nenavštívit v nemocnici právě kvůli tomu, že by vystavila nebezpečí nákazy pracovníky ochranky, kteří by ji museli na cestě doprovázet.

Trumpovu zdravici kritizovali rovněž někteří demokraté. "Potřebujeme vůdcovství. Ne vyhledávání příležitostí pro vyfocení," uvedl člen Sněmovny reprezentantů Hakeem Jeffries.

Tým prezidentových lékařů v neděli uvedl, že Trump od pátku nemá horečku, je mu lépe a pokud půjde léčba nadále dobře, mohl by být propuštěn z nemocnice už v pondělí.

Trump oznámil nákazu koronavirem ve čtvrtek večer, v noci na sobotu (pátek místního času) byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice Waltera Reeda v Marylandu nedaleko Washingtonu. První dáma Melania se léčí doma, její stav hospitalizaci nevyžadoval.