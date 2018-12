Damašek - USA zahájily návrat amerických jednotek domů ze Sýrie a přecházejí do nové fáze boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Uvedla to v prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Reagovala tak zprávy o chystaném stažení Spojených států ze Sýrie, které přinesla agentura Reuters a americká média s odvoláním na nejmenovaného vládního úředníka.

Pentagon zprávu zatím oficiálně nepotvrdil. Agentura Reuters nejnověji uvedla s odkazem na zdroje z americké vlády, že stažení by se mělo uskutečnit někdy v termínu "za 60 dní a do 100 dnů".

Zprávu o stažení jednotek ze Sýrie souběžně podpořil i americký prezident Donald Trump. "IS jsme v Sýrii porazili a to byl jediný důvod naší tamní přítomnosti během Trumpovy vlády," napsal Trump na twitteru.