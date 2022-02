Bílý dům vyzval Američany, aby Ukrajinu opustili do 48 hodin

Washington - Ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, pravděpodobně leteckými údery. Dnes to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Američané, kteří ještě Ukrajinu neopustili, by tak podle něj měli učinit do 24 až 48 hodin, neboť ruský letecký útok by jejich odlet ztížil.

K okamžitému odchodu z východoevropské země Američany v rozhovoru se stanicí NBC vyzval i americký prezident Joe Biden. "Může se to rychle zvrtnout," uvedl státník k současné bezpečnostní krizi.

Spojené státy už na konci ledna nařídily rodinám zaměstnanců amerického velvyslanectví na Ukrajině, aby zemi kvůli hrozící ruské invazi opustily. Své pracovníky z velvyslanectví stáhla i Kanada a Británie. Česko pokyn k evakuaci personálu zastupitelských úřadů na Ukrajině zatím nevydalo. Ministr zahraničí Jan Lipavský však Čechy vyzval, aby do oblastí na východě a severu Ukrajiny hraničících s Ruskem necestovali.

Rusko na svém území u ukrajinských hranic shromáždilo zhruba 100.000 vojáků a další vyslalo do Běloruska, kde ve čtvrtek začalo společné cvičení. Západní země už několik týdnů upozorňují na možnou ruskou invazi sousední země. Moskva podobná obvinění odmítá. Tvrdí také, že se ruští vojáci po desetidenním cvičení v Bělorusku vrátí zpět do Ruska.

Británie, Nizozemsko, Japonsko, Lotyšsko nabádají své občany k odjezdu

Nizozemsko, Japonsko a Lotyšsko dnes následovaly USA a vyzvaly své občany, aby kvůli zhoršené bezpečnostní situaci urychleně odcestovali z Ukrajiny. Necestovat do této země radí svým občanům Izrael. Informovala o tom agentura Reuters. Česko zatím podobná doporučení nevydalo.

Ministerstvo zahraničí USA ve čtvrtek večer vyzvalo americké občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu a do země nejezdili. Toto doporučení odůvodnilo zvýšenou hrozbou ruské vojenské agrese a rovněž šířením onemocnění covid-19.

Nizozemská rozhlasová stanice BNR rovněž uvedla, že Nizozemsko hodlá přemístit svou diplomatickou misi z Kyjeva do Lvova na západě Ukrajiny.

Japonské ministerstvo zahraničí výzvu občanům k okamžitému opuštění Ukrajiny doplnilo informací, že v současné době v této zemi pobývá kolem 150 Japonců.

Neotálet s odjezdem z Ukrajiny doporučila svým spoluobčanům i lotyšská diplomacie.

Upustit od cestování na Ukrajinu dnes vyzvalo také izraelské ministerstvo zahraničí. Izraelcům, kteří v této zemi jsou, zároveň doporučilo, aby se "vyhnuli oblastem, kde panuje napětí". Ministerstvo zároveň sdělilo, že začalo s evakuací rodin personálu velvyslanectví v Kyjevě.

Česká diplomacie podle mluvčí Lenky Do situaci každý den detailně sleduje. Podobné doporučení jako zmíněné země ale Česko zatím nevydalo. Na své internetové stránce Černínský palác mimo jiné českým občanům doporučuje necestovat do příhraničních oblastí Ukrajiny na východě a severu země a radí jim, aby se při pobytu na Ukrajině registrovali v systému DROZD.