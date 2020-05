Bílý dům: Trump je nespokojený s kroky Číny ohledně Hongkongu

Washington - Americký prezident Donald Trump si dokáže jen těžko představit, že by Hongkong zůstal světovým finančním centrem, pokud by jej ovládl Peking. Podle agentury Reuters to dnes v Bílém domě řekla novinářům tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová s tím, že je Trump silně nespokojený se snahou Číny prosadit novou bezpečnostní legislativu v této poloautonomní provincii.

Čínský parlament minulý týden představil návrh bezpečnostního zákona pro Hongkong. Řada pozorovatelů jej vnímá jako prostředek, jímž chce Peking získat větší kontrolu nad městem, než jakou mu garantuje princip "jedna země, dva systémy". Na něm se Čína dohodla v roce 1997 s Británií, když tuto bývalou kolonii převzala do své zprávy.

USA na základě principu garantují Hongkongu zvláštní status odlišný od zbytku pevninské Číny, který provincii umožňuje její výjimečnou pozici na světových finančních trzích a díky němuž může konkurovat například New Yorku či Londýnu. Odebráním výjimky přitom hrozily Spojené státy v minulosti už několikrát. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo minulý týden řekl, že návrh zákona je umíráčkem pro hongkongskou autonomii.

Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow dnes prohlásil, že Čína navrhovanou legislativou dělá "velkou chybu" a zavázal se, že je Washington ochoten proplatit náklady těm americkým firmám, jež by chtěly přesunout své sídlo pryč z Hongkongu či pevninské Číny.

Kudlow také řekl, že stále platí první fáze obchodní dohody uzavřená mezi Washingtonem a Pekingem letos v lednu. Trump je nicméně podle něj natolik "naštvaný" na Čínu kvůli rozšíření koronaviru a dalším věcem, že pro něj dohoda nyní už není tak důležitá jako dřív.

Trump v posledních měsících svaluje vinu za současnou pandemii covidu-19 na Čínu, která podle něj mohla šíření nákazy zabránit v rané fázi, jelikož první případy zaznamenala na svém území. Podle řady kritiků se tím však prezident snaží odvrátit pozornost od vlastních pochybení při snaze o zmírnění dopadů pandemie v USA. Vztahy USA a Číny jsou nicméně na bodu mrazu.

Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí na světě, SARS-CoV-2 se tam potvrdil již u více než 1,6 milionu lidí, počet zemřelých s covidem-19 se tam blíží hranici 100.000.