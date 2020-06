Bílý dům seznámí demokraty s kauzou placených útoků na Američany

Washington - Bílý dům podle agentury AP o možném ruském odměňování povstalců Tálibánu za zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu věděl od začátku roku 2019, tedy o rok déle, než se dosud uvádělo. S podrobnostmi kauzy dnes vláda amerického republikánského prezidenta Donalda Trumpa seznámí vybrané zákonodárce Demokratické strany. V noci na dnešek o připravované schůzce v Bílém domě informovala agentura Reuters.

Deník The New York Times (NYT) minulý týden v pátek s odvoláním na své zdroje napsal, že Trumpa americké tajné služby o výplatě afghánských radikálů ruskou rozvědkou informovaly. Americký prezident to ale popřel a informaci NYT označil za lež.

Také agentura AP dnes s odvoláním na nejmenované americké představitele napsala, že Bílý dům byl o možném ruském vyplácení odměn Tálibáncům informován, a to dokonce již na počátku loňského roku, což by bylo o rok dříve, než uváděl NYT. Ten napsal, že s uvedenými zpravodajskými informacemi byl seznámen Trump a o problému koncem března diskutovala Národní bezpečnostní rada Bílého domu při meziresortním zasedání.

Podle AP bylo tehdy upozornění součástí nejméně jedné písemné zprávy od zpravodajců, které Trump denně dostává. Někdejší bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton, který se s prezidentem rozešel ve zlém, svým kolegům podle AP řekl, že s problémem Trumpa seznýmil v březnu 2019. V pondělí to ale Bolton odmítl komentovat.

Demokratičtí politici v čele šéfkou Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou Trumpa v souvislosti se zprávou NYT kritizovali, neboť prezident proti Rusku nijak nezakročil, varování ignoroval a naopak se snažil naklonit si ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump v neděli uvedl, že žádné takové informace o ruské aktivitě v Afghánistánu nedostal.

V pondělí Bílý dům s kauzou seznámil republikánské zákonodárce, což demokraté kritizovali, neboť Trumpova vláda měla podle nich brífink uspořádat i pro zástupce Demokratické strany. Nyní se podle Reuters zdá, že se Bílý dům snaží uklidnit situaci, kdy byl obviněn z poskytování informací jen republikánům. Schůzka s demokraty se v Bílém domě podle médií uskuteční ráno místního času (odpoledne SELČ).