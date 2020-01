Bílý dům se snaží zabránit zveřejnění chystané Boltonovy knihy

Washington - Bílý dům se snaží zabránit zveřejnění připravované knihy někdejšího bezpečnostního poradce prezidenta Donalda Trumpa Johna Boltona, neboť text považuje za ohrožení bezpečnosti USA. Informovala o tomm televize CNN. Národní bezpečnostní rada (NSC), která je poradním orgánem amerického prezidenta, podle agentury Reuters tvrdí, že v knize jsou utajované informace včetně těch v režimu přísně tajné.

Boltonova kniha, jejíž část se o víkendu dostala do médií, zdramatizovala proces ústavní žaloby, které Trump čelí kvůli údajnému zneužití pravomocí a údajným obstrukcím vůči Kongresu. Žaloba je založena na takzvané ukrajinské kauze, v níž demokraté Trumpa viní, že vyvíjel nátlak na Ukrajinu, aby mu pomohla proti jeho demokratickému volebnímu sokovi Johnu Bidenovi. Bolton podle deníku The New York Times v knize tvrdí, že se mu Trump loni v létě svěřil, že chce zmrazit vojenskou pomoc Ukrajině, pokud mu Kyjev v kampani před letošními prezidentskými volbami nepomůže.

Nové informace, jež Boltonova chystaná kniha obsahuje, vedou demokraty k požadavku předvolat někdejšího Trumpova poradce jako svědka do Senátu Kongresu USA, který o ústavní žalobě rozhoduje. Republikánské vedení a také Bílý dům to odmítají. Očekává se, že Bílý dům se případné Boltonovo předvolání do horní komory pokusí právně napadnout.

Vedle toho se Bílý dům očividně snaží zabránit tomu, aby kniha vůbec vyšla. NSC podle Reuters písemně informovala Boltonova právního zástupce Charlese Coopera, že text podle všeho obsahuje "velké množství tajných informací" včetně těch v režimu přísně tajné.

"Podle federálního zákona a dohod o nevyzrazování, které váš klient podepsal jako podmínku pro přístup k tajným informacím, rukopis nesmí být vydán a ani jinak zveřejněn bez vymazání těchto tajných informací," citoval dnes Reuters z dopisu určenému Cooperovi. K tomuto závěru rada podle Reuters dospěla na základě předběžného prověřování; přezkoumávání textu ještě ukončeno nebylo.