Bílý dům se podle NYT snaží uškodit vlastnímu expertovi Faucimu

Washington - Poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa se přes víkend snažili podrýt důvěryhodnost uznávaného člena krizového štábu pro boj s koronavirem Anthonyho Fauciho tím, že anonymně různým médiím předložili seznam minulých výroků, v nichž se Fauci mýlil. Podle listu The New York Times (NYT) tak činili kvůli tomu, že se Fauci stále kritičtěji vyjadřuje k reakci americké vlády na současnou pandemii covidu-19, která USA velice silně zasáhla.

Trump dlouhodobě tlačí na co nejrychlejší otevírání americké ekonomiky, jelikož na jejím stavu do značné míry postavil svou kampaň za znovuzvolení v listopadových volbách. Fauci přitom v poslední době opakovaně varuje, že postup amerických úřadů vzhledem k nedávnému opětovnému nárůstu denního počtu infikovaných zjevně nebyl efektivní, a je potřeba k potírání šíření nákazy zaujmout jiný postoj. Minulý týden například v rozhovoru se serverem FiveThirtyEight prohlásil, že "jako stát, když nás porovnáte s jinými zeměmi, tak si nemyslím, že si vedeme dobře. Prostě si (skvěle) nevedeme".

List The Washington Post jako první informoval, že jeho reportérům Trumpovi poradci předali poměrně dlouhý seznam Fauciho výroků z rané fáze pandemie, jež se následně ukázaly jako nepřesné. V únoru například epidemiolog prohlásil, že lidé bez symptomů covidu-19 zřejmě nejsou přenašeči viru, nebo že Američané zřejmě nebudou muset kvůli pandemii zásadně měnit svůj každodenní životní rytmus.

Na seznamu výroků je například úryvek z rozhovoru z konce února, v němž Fauci řekl, že "v tuto chvíli není nic, co byste museli měnit na svých každodenních činnostech". Podle NYT však Bílý dům již nezmínil další Fauciho věty ze stejného interview, v nichž epidemiolog varuje, že se situace může rychle změnit a že stále existuje nebezpečí, že se virus začne prudce šířit.

Podle NYT se Bílý dům k Faucimu tímto krokem zachoval způsobem, jakým se v USA obvykle jedná s politickými soupeři. To je podle listu značně neobvyklé vzhledem k tomu, že epidemiolog je členem Trumpova krizového štábu a má značnou důvěru veřejnosti, podle mnohých průzkumů výrazně vyšší než samotný prezident. Právě proto se zřejmě i Trump domnívá, že se nemůže Fauciho zbavit, protože by to bylo politicky neúnosné.

Fauci zatím zprávy o krocích Bílého domu nekomentoval. Nejmenovaný činitel Trumpovy administrativy NYT řekl, že se nesnažili Fauciho zdiskreditovat. Cílem prý bylo připomenout veřejnosti, že se i tento odborník občas mýlí a že by tak lidé měli naslouchat názorům více různých lékařů.

Trump v podstatě bez přerušení volá po uvolňování restrikcí v jednotlivých státech. V posledních dnech se pozornost jeho administrativy přesunula na otevření škol po prázdninách, jež v některých jižních státech končí již za několik týdnů. Některé ze států přitom nyní zažívají nebývalý rozmach nákazy, Florida například o víkendu zaznamenala dosud nejvyšší počet nakažených za 24 hodin ze všech amerických států od začátku pandemie.