Bílý dům: Rusko usiluje o získání zbraní z KLDR výměnou za potraviny

Washington - Rusko by se podle informací Bílého domu mohlo pokusit získat zbraně ze Severní Koreje výměnou za potraviny. Podle agentury Reuters to řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. USA mají podle něj podezření, že takový obchod by se mohl uskutečnit.

Rusko už třináctým měsícem vede válku proti sousední Ukrajině a v bojích přichází o značné množství vojenské techniky. Ve snaze zásoby zbraní a munice nahradit se Rusko obrací na jemu spřízněné státy, které i kvůli válce na Ukrajině čelí diplomatickému a ekonomickému tlaku západních zemí. Takovou zemí je například Írán, který Rusku poskytuje bezpilotní letouny Šáhed.

Ve snaze získat zbraně výměnou za potraviny Rusko plánuje podle Bílého domu vyslat do KLDR delegaci, která nabídku učiní. Bílý dům již v minulosti informoval, že KLDR poskytla zbraně a munici ruské žoldnéřské Wagnerově (v ruském přepisu Vagnerově) skupině, která ruskou armádu v bojích na Ukrajině významně podporuje.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken minulý měsíc varoval, že dodávky zbraní do Ruska zvažuje i Čína. Čínské firmy podle nedávného zjištění serveru Politico do Ruska poslaly 1000 pušek i další vybavení, které může být použité pro bojové účely. Neexistují však důkazy, že by dodávku posvětila čínská vláda, ačkoliv jedna z firem byla podle Politica napojená na vládu v Pekingu.