Bílý dům: Rusko shromáždilo dostatek sil k zahájení invaze na Ukrajinu

Washington - Rusko nyní shromáždilo dostatek sil na to, aby podniklo velkou vojenskou operaci proti Ukrajině a útok, jehož cílem by bylo získat rozsáhlé části ukrajinského území, by mohl začít "každým dnem". Uvedl to dnes bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Američané, kteří ještě Ukrajinu neopustili, by tak podle něj měli učinit do 24 až 48 hodin, neboť případný ruský letecký útok by jejich odlet ztížil.

Sullivan, který hovořil na brífinku Bílého domu, svá tvrzení nepodložil konkrétními důkazy, píše agentura Reuters. Uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu by mohla začít leteckými údery. Zároveň poznamenal, že podle amerických zpravodajských služeb by ruský prezident Vladimir Putin mohl nařídit invazi ještě před koncem zimních olympijských her v Pekingu, tedy před 20. únorem. Dodal, že nelze vyloučit rychlý útok na Kyjev.

Sullivan promluvil krátce po videokonferenci amerického prezidenta Joea Bidena s lídry několika zemí NATO a představiteli EU.

Podle Sullivana není jasné, zda Putin již dal definitivní příkaz k zahájení invaze. Bezpečnostní poradce v této souvislosti uvedl, že se ke Spojeným státům nedostaly žádné informace o tom, že bylo učiněno finální rozhodnutí zaútočit. Zároveň očekává, že se s ruským prezidentem bude Biden chtít telefonicky spojit. V sobotu má podle Elysejského paláce s Putinem hovořit francouzský prezident Emmanuel Macron.

Vzhledem k tomu, že Rusko v blízkosti hranice s Ukrajinou shromáždilo přibližně 100.000 vojáků, mohla by ruská invaze podle Sullivana zahrnovat obsazení rozsáhlých částí ukrajinského území i velkých měst, včetně metropole Kyjeva.

Sullivan také poznamenal, že existuje zásadní rozdíl mezi dnešní zpravodajskou situací a situací, kterou Spojené státy použily při ospravedlnění války v Iráku v roce 2003. Spojenými státy vedená koalice podnikla invazi do Iráku v březnu 2003 kvůli obviněním, že vláda tehdejšího iráckého prezidenta Saddáma Husajna disponuje zbraněmi hromadného ničení. Husajn byl svržen, ale tyto zbraně se nenašly.

Sullivan zdůraznil, že nynějším cílem Washingtonu je válce zabránit. Dodal, že v roce 2003 šlo o "informace o záměrech, skrytých věcech, věcech, které nebylo možné vidět. Nyní hovoříme o více než 100.000 ruských vojácích rozmístěných podél ukrajinské hranice... je to všude na sociálních sítích, je to všude na vašich zpravodajských webech, takže musíte věřit vlastním očím," poznamenal.

Americké ministerstvo zahraničí již ve čtvrtek večer vyzvalo americké občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu a do země necestovali. Podobnou výzvu dnes vydala řada dalších zemí, včetně Británie, Nizozemska, Japonska a Lotyšska.