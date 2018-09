Ilustrační foto - Kandidát do nejvyššího soudu Brett Kavanaugh během slyšení v americkém Senátu.

New York - Bílý dům dál pevně stojí za svým kandidátem na soudce Nejvyššího soudu USA Brettem Kavanaughem a zorganizuje na jeho podporu "agresivní obranu". Americkým novinářům to dnes řekl nejmenovaný vládní zdroj. Podporu hlavy státu prý soudce neztratil ani navzdory novému obvinění Kavanaugha z chlípného chování na opileckém kolejním mejdanu ve školním roce 1982/83, kdy mu bylo necelých osmnáct let.

O nařčení, s nímž o víkendu přišla dnes třiapadesátiletá Deborah Ramirezová, se prý prezident dozvěděl ještě před jeho zveřejněním v časopisu The New Yorker. Utvrdilo ho jen v přesvědčení, že kampaň organizují opoziční demokraté a liberální americká média s cílem zmařit Kavanaughovu kandidaturu do nejvyšší soudní instance.

Prezident dnes v New Yorku prohlásil, že obvinění Kavanaugha jsou "totálně politická" a zdůraznil, že stojí "celou dobu při něm". Prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová v televizi CBS označila obvinění za "rozsáhlé levicové spiknutí". Nedomnívá se, že na "bedra jednoho muže by měly být přeneseny veškeré útoky hnutí MeToo", jehož nařčení už poznamenalo kariéru mnoha mocných mužů v USA.

Podle poradců Bílého domu zdržovací taktika demokratů, kteří žádají podrobné vyšetření údajných Kavanaughových prohřešků, má jen vytvořit prostor pro nová a nová obvinění. Demokratická senátorka Dianne Feinsteinová o víkendu znovu zopakovala svůj návrh, aby se kauzou zabýval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), což republikánští kongresmani i Bílý dům odmítají.

Ramirezová na své verzi o Kavanaughově chování podle všeho trvá. Ronan Farrow, autor článku o jejích neblahých zážitcích v prvním ročníku Yaleovy univerzity, dnes v televizi ABC řekl, že existuje několik dalších lidí, kteří nestydaté chování Kavanaugha potvrzují.