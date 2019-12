Bílý dům oznámil, že se nezapojí do procedury impeachmentu

Washington - Bílý dům v pátek oznámil, že se nehodlá účastnit řízení v Kongresu, které se týká možné ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Trump čelí snaze demokratů zbavit ho funkce kvůli červencovému telefonátu, v němž vyzýval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval na vyšetřování jeho demokratického politického rivala Joea Bidena. Demokraté to označují za nepřípustné zatahování cizího státu do kampaně před prezidentskými volbami, které Američany čekají příští rok v listopadu.

V dopise zaslaném v pátek předsedovi právního výboru Sněmovny reprezentantů USA Jerroldu Nadlerovi právní poradce Bílého domu Pat Cipollone označil vyšetřování prezidenta Trumpa kvůli ukrajinské aféře za "naprosto neopodstatněné" a nespravedlivé. "Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nařídila demokratům, aby v přípravě impeachmentu pokračovali, ačkoli váš výbor si nevyslechl jediný důkaz," uvedl Cipollone v dopise, z něhož citovala agentura Reuters.

"Tento proces je nespravedlivý a my nevidíme jediný důvod, proč bychom se ho měli účastnit," řekl podle agentury Reuters další vysoký představitel americké vlády. "Předsedkyně Sněmovny reprezentantů již sdělila předem stanovený výsledek a nedala nám možnost předvolat žádné svědky," dodal.

Právní výbor, který stejně jako ostatní sněmovní orgány ovládají opoziční demokraté, začal projednávat ústavní žalobu ve středu. Ve čtvrtek Pelosiová v projevu k národu oznámila, že demokraté zahajují přípravu konkrétního znění ústavní žaloby na Trumpa.

Podle stanice CNN by členové právního výboru měli o žalobě hlasovat v týdnu od 9. prosince. Celá Sněmovna reprezentantů by pak mohla o ústavní žalobě rozhodovat v předvánočním týdnu po 16. prosinci. Poté se obžaloba dostane k projednání Senátu, kde však Trumpovi republikáni mají většinu a je krajně nepravděpodobné, že by návrh zbavit prezidenta úřadu podpořili.