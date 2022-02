Bílý dům nebude označovat možný ruský vpád na Ukrajinu za bezprostředně hrozící

Washington - Bílý dům už nebude mluvit o možné ruské invazi jako o bezprostředně hrozící. Ve středu to řekla jeho mluvčí Jane Psakiová. Tento obrat se podle ní dá vyložit tak, že Washington ví, že se ruský prezident Vladimir Putin už rozhodl na Ukrajinu zaútočit.

"Použila jsem to jednou, myslím, že ostatní to taky použili jednou," řekla Psakiová o obratu "bezprostředně hrozící" invaze. "A pak jsme ho přestali používat, protože jsme, myslím, naznačili něco, co jsme naznačit nechtěli, tedy to, že víme, že prezident Putin se už rozhodl (pro invazi)," řekla Psakiová na středečním brífinku v Bílém domě. "A my stále nevíme, jestli se rozhodl," dodala.

Americká televize CNN na svých internetových stránkách uvedla, že Bílý dům už o "bezprostřední hrozbě" ruské invaze nechce mluvit kvůli neshodám s ukrajinskou stranou ohledně toho, jak nejlépe popsat nebezpečí ze strany Ruska. Zatímco americký prezident Joe Biden a jeho nejbližší spolupracovníci varovali, že Putin může kdykoliv poslat vojáky přes hranici, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlídky na bezprostřední hrozbu války bagatelizoval. Když Psakiová minulý týden o možném ruském útoku mluvila jako o "bezprostředně hrozícím", rozčílila ukrajinské vedení. Jeho představitelé, včetně prezidenta Zelenského dali najevo, že s ní nesouhlasí a že takový popis situace vyvolává paniku a ekonomickou nestabilitu.

Vztahy mezi Západem a Moskvou se v poslední době octly na bodu mrazu kvůli tomu, že Rusko u hranic s Ukrajinou shromáždilo desetitisíce vojáků. Západ Moskvu podezírá, že chystá invazi na území svého souseda. Už v roce 2014 anektovala ukrajinský Krym a podporuje separatisty na východě Ukrajiny.