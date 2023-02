Bílý dům: Írán možná za vojenskou podporu Ruska dostane stíhačky

Washington - Spojené státy se domnívají, že Rusko by mohlo Íránu poskytnout bojové letouny výměnou za zesílenou podporu války proti Ukrajině. Řekl to dnes mluvčí Bílého domu pro bezpečnostní otázky John Kirby, který před reportéry popisoval sílící vojenskou spolupráci mezi Teheránem a Moskvou. Do vojenské podpory Ruska se údajně zapojila i Severní Korea.

Washington má podle Kirbyho informace o tom, že Írán Rusku v listopadu dodal dělostřeleckou a tankovou munici. Prohlášení navazuje na dřívější zjištění o nasazování íránských dronů v ruském tažení proti Ukrajině.

"Máme za to, že Rusko by mohlo Íránu poskytnout bezprecedentní vojenskou podporu," řekl Kirby ohledně ruské strany popisované spolupráce. Konkrétně přitom zmínil dodávky raket, systémů protivzdušné obrany, elektroniky a také bojových letounů. Teherán podle něj usiluje také o nákup vrtulníků a radarů.

Kirby podle agentury Reuters zmínil také KLDR, která údajně dodala zbraně pro žoldnéřskou Wagnerovu skupinu. Tu Moskva ve válce proti Ukrajině využívá prakticky od počátku, v poslední době se polovojenská organizace zviditelnila v bojích o město Bachmut na východě napadené země.

Pokud jde o vojenskou podporu Ruska, v poslední době se spekuluje především o možném zapojení Číny. Washington před několika dny přišel s tvrzením, že Peking zvažuje, že poskytne Rusku vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Čínská vláda toto tvrzení popřela a uvádí, že dodávky zbraní bojujícím stranám jen prodlužují válku.