Washington - Bílý dům dal dnes fakticky za pravdu rodičům amerického zesnulého studenta Otty Warmbiera v tom, že za jeho smrt nese odpovědnost Severní Korea, informovala agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump se po návratu z Hanoje dočkal tvrdé kritiky za to, že se ve Warmbierově případě zastal vůdce KLDR Kim Čong-una. Trump ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl, že Kimovi věří, že o špatném zacházení s mladíkem nevěděl. Warmbierovi rodiče dnes v reakci uvedli, že odpovědnost za smrt jejich syna nese "Kim a jeho zlý režim".

Warmbier byl v Severní Koreji v lednu 2016 odsouzen k 15 letům těžkých prací za krádež propagačního plakátu z hotelu, kde bydlel; do vlasti se vrátil po 17 měsících ve špatném zdravotním stavu a v kómatu. Američtí lékaři uvedli, že měl těžce poškozený mozek. Bylo mu 22 let. KLDR popřela americké obvinění, že Warmbier byl mučen.

"Řekl mi, že o tom nevěděl a já ho beru za slovo," prohlásil na adresu Kima šéf Bílého domu. Severokorejský vůdce podle něj zná celý případ velmi dobře, nicméně dozvěděl se o něm až později. "Co se mu (Warmbierovi) stalo, je hrozné. Myslím si, že se mu stalo něco strašného, ale nedomnívám se, že o tom nejvyšší vedení země (KLDR) vědělo," dodal americký prezident ve čtvrtek na dotaz novinářů.

"Během summitu jsme zachovávali ohledy. Nyní se ale musíme ozvat. Kim a jeho zlý režim nesou odpovědnost za smrt našeho syna Otty. Kim a jeho zlý režim nesou odpovědnost za nepředstavitelnou krutost a nelidskost. Omluvy ani okázalá chvála na tom nic nemění," reagovali dnes Cindy a Fred Warmbierovi.

"Prezident souhlasí s Warmbierovou rodinou a odpovědnost za smrt Otty Warmbiera připisuje Severní Koreji," reagovala v televizní stanici Fox News prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová. "Prezident jen řekl, že předseda Kim nevěděl o tom, co se Ottovi v osudnou dobu děje," komentovala Trumpův výstup v Hanoji.

"Odejít z jednání bylo lepší, než uzavřít špatnou dohodu. Je to ale výsledkem chabé naplánované strategie," napsal k nezdaru summitu USA-KLDR na twitteru předseda výboru americké Sněmovny reprezentantů pro tajné služby, demokrat Adam Schiff. "A akceptování toho, že Kim popřel účast na Warmbierově smrti? To je odporné a připomíná nám to, jak Trump pokrytecky akceptuje zapírání i u jiných diktátorů," dodal.

Podobně jako Schiff reagoval i vlivný demokratický senátor Mark Warner. "Diktátoři celého světa dostali následující vzkaz: Projde vám cokoli, jakmile o tom poté Donaldu Trumpovi zalžete," napsal na twitteru.

"Samozřejmě, že o tom Kim věděl. Prezident Spojených států je podle všeho jediný, kdo věří zjevné lži," uvedl v dalším tweetu Warner.