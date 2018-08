Washington - Bílý dům dál jedná s týmem zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera o výslechu prezidenta Donalda Trumpa v kauze údajného ruského vměšování do amerických voleb. Novinářům to podle dnešní zprávy agentury AP řekl Trumpův poradce Rudy Giuliani. "Nedávám vám ale moc nadějí, že se sejdou," dodal.

O Trumpově výslechu americká média spekulují už delší dobu, sám prezident několikrát vyjádřil ochotu se s Muellerem setkat. Jeho právníci ho ale od výslechu odrazují kvůli obavě, že impulsivní prezident nadělá problémy sám sobě. Pokud by ale výslech odmítl, musel by veřejnosti vysvětlit důvod.

Do Bílého domu podle Giulianiho přišel v úterý dopis s upřesněním podmínek výslechu, na který teď právní tým prezidenta připravuje odpověď. Vyšetřovatel Mueller prý ustoupil od původních požadavků a souhlasí s tím, že prezident na některé dotazy odpoví písemně. Možnost, že se Trump s Muellerem skutečně sejde, je malá, řekl Giuliani.

List The New York Times nicméně ve středu napsal, že Trump o výslech sám usiluje, aby se očistil od pomluv. Je si prý jist, že Muellera přesvědčí o tom, že pátrání po ruském vlivu je honem na čarodějnice.

Trump ve středu vyvolal ve Washingtonu poprask tweetem, v němž vyzval ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby Muellerovo vyšetřování zastavil. Bílý dům později upřesnil, že nešlo o pokyn, ale o prezidentův názor. Ještě větší pozornost médií vyvolává zahájený proces s bývalým šéfem Trumpova volebního štábu Paulem Manafortem, byť s ruskou kauzou bezprostředně nesouvisí.

Proces, v němž je Manafort obviněn z bankovních a finančních podvodů, podle AP prezident velmi pozorně sleduje, stejně jako pečlivě studuje mediální ohlasy. Pokud by soud ve virginské Alexandrii na předměstí Washingtonu shledal Manaforta vinným, mohl by podle právních expertů dostat souhrnný trest víc než tři sta let vězení.

Zpravodajský server Politico dnes napsal, že Trump i jeho poradci se snaží od Manafortovy kauzy co nejvíc distancovat. Odmítají proces komentovat a vyhýbají se televizním kamerám. Konzervativní komentátoři blízcí Bílému domu údajně nedostali žádná doporučení, jak se k procesu v Alexandrii stavět. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uspořádala během července jen tři tiskovky, což je nejmenší počet od nástupu Trumpa do Bílého domu.