Bílý dům: Biden se setká s Putinem, až bude vhodný čas

Moskva/Washington - Americký prezident Joe Biden se setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem "až nastane vhodný čas". Na palubě prezidentského letounu Air Force One to dnes podle agentury Reuters bez dalších podrobností řekla mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová. Mezi oběma prezidenty se v posledních dnech rozhořela slovní přestřelka a Putin pak ve čtvrtek navrhl Bidenovi diskuzi dnes či v pondělí, avšak pod podmínkou, že se jejich rozhovor uskuteční v přímém přenosu.

Biden dal ve středu v televizi ABC najevo, že Putina považuje za "zabijáka", a pohrozil nespecifikovanou odvetou za údajné vměšování Ruska do loňských amerických prezidentských voleb. Bidenovi výroky vyvolaly v Moskvě u řady politiků hněvivé reakce. Rusko pak povolalo svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, diplomat by se měl podle ruských médií vrátit v neděli.

"Chci prezidentu Bidenovi navrhnout pokračovat v našich diskuzích (z letošního ledna - pozn. ČTK), ale pod podmínkou, že to uděláme fakticky v přímém přenosu, jak se říká online. Bez jakéhokoli zdržování, ale přímo v otevřené, přímé diskuzi," prohlásil ve čtvrtek Putin.

Biden svými slovy, jež vedla k nynější diplomatické roztržce, reagoval na nově zveřejněnou zprávu kanceláře ředitelky amerických tajných (DNI). Putin podle ní povolil ruským vládním organizacím operace s cílem očernit tehdejšího prezidentského kandidáta Bidena a podpořit nyní již bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Biden ve středečním rozhovoru