Bílý dům a CIA popřely zprávy o roli Trumpa v útěku Smolenkova

Washington/Moskva - Americká vláda a špionážní služba CIA zpochybnily zprávy médií o zverbování vysokého kremelského úředníka, který měl po deset let dodávat Američanům citlivé informace z okolí prezidenta Vladimira Putina. Zprávu o údajném špionovi Olegu Smolenkovovi přinesla v noci na úterý televize CNN. Podle ministra zahraničí Mikea Pompea jsou její informace "věcně chybné".

CNN uvedla, že Smolenkov pracoval v aparátu prezidentské kanceláře a byl spolupracovníkem Jurije Ušakova, hlavního Putinova poradce pro zahraniční politiku. Špion, považovaný prý za nejcennější zdroj informací pro CIA z Kremlu, byl před dvěma lety dopraven z Moskvy do USA z obavy před prozrazením. Vedení špionážní agentury se prý obávalo, že jeho prozrazení by svou neopatrností mohl způsobit prezident Donald Trump.

Právě tvrzení médií o možné Trumpově prostořekosti vadí americkým úřadům nejvíc, vyplývá z jejich vyjádření. Mluvčí CIA Brittany Bramellová v úterním prohlášení uvedla, že "tvrzení CNN, že Ústřední zpravodajská služba rozhoduje o otázkách života a smrti na základě něčeho jiného než objektivní analýzy a shromažďování faktů, je prostě nesprávné. Pomýlená spekulace, že způsob, jakým prezident nakládá s nejcitlivějšími zpravodajskými informacemi, vedl k operaci převozu (Smolenkova do USA), je nepřesná," uvedla mluvčí.

I podle mluvčího Bílého domu Hogana Gidleyho je informace CNN chybná. Kritizoval rovněž zprávy amerických televizí o tom, že Smolenkov po útěku z Ruska žije nedaleko Washingtonu. "Licoměrnost médií je tak do nebe volající, že se pokoušejí obvinit prezidenta, že nakládáním s informacemi ohrožuje lidské životy. Přitom jsou to právě oni, kdo jdou s kamerou do obydlí tohoto člověka a vyzrazují, kde žije a jaká je totožnost jeho a jeho rodiny," konstatoval Gidley.

Ruský list Vedomosti dnes s odvoláním na své diplomatické zdroje potvrdil, že Smolenkov byl posledních pět let hlavním pomocníkem Ušakova, a měl proto přístup k citlivým informacím. Přímo k utajovaným skutečnostem se dostat nemohl, ale v rozhovorech s důvěřivými kolegy mohl získat informace, které americké tajné služby zajímají.

Kolegové ho považovali za pracanta a chválili ho. Někdy byl prý příliš zvědavý, ale protože ho v Kremlu neznali první rok, "v důvěrných rozhovorech mohli být docela otevření," napsal ruský list.