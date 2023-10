Billboard v Rusku ukazoval po sobě reklamy na službu v armádě a pohřební ústav

Moskva - V ruském městě Berezniki billboard ukazoval hned po sobě reklamu na vstup do armády a na pohřební ústav. Ředitel reklamní agentury se musel omluvit, informoval portál Meduza.

Billboard nejprve lákal na podepsání kontraktu s ruskou armádou, která potřebuje vojáky do bojů na Ukrajině, kde už dvacátým měsícem vede invazi. "Věc opravdových mužů. Po boku svých krajanů," zněl slogan první reklamy, která také uváděla telefonní číslo na místní odvodové centrum. Po ní se zobrazovala reklama na místní pohřební ústav Grand Ritual. Ta zákazníky lákala na slogan "Hlavní brána do městského hřbitova".

Na nezvyklou kombinaci reklam posléze upozornil proválečný kanál na platformě Telegram a požadoval od lidí zodpovědných za výběr reklam omluvu. Ředitel agentury, která vlastní billboard, médiím v reakci sdělil, že už se "veteránům omluvil".

"Neměli jsme na mysli žádný skrytý význam. Je to náhoda, protože z technické povahy reklamní konstrukce ukazuje najednou tři reklamní bannery. To, co se stalo, bych mohl nazvat shodou okolností," sdělil ředitel.

Válka na Ukrajině podle odhadů působí ruské armádě obrovské ztráty. Moskva nicméně počty padlých nezveřejňuje. Generální štáb ukrajinské armády tvrdí, že k dnešnímu dni ruské síly přišly o více než 280.000 mužů, kteří buď padli nebo utrpěli zranění. Toto tvrzení ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Portál Meduza v červenci uvedl, že podle jeho výpočtů zemřelo v bojích na Ukrajině do května letošního roku zhruba 47.000 Rusů. Vycházel přitom z rejstříku dědických řízení a ze statistiky o úmrtnosti, kterou obdržel na oficiální žádost od ruského statistického úřadu Rosstat. Tato statistika od Rosstatu byla ale jen za rok 2022.