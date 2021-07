Bílka těší, že Plzeň vyřadila Brest i bez řady opor, bojí se o Beauguela

Jerevan - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek měl radost, že jeho svěřenci zvládli 2. předkolo Evropské konferenční ligy s běloruským Dynamem Brest i bez několika zraněných opor a po dvou výhrách 2:1 postoupili do další fáze kvalifikace. Bývalý reprezentační kouč se ale nyní bojí o klíčového útočníka Jeana-Davida Beauguela, který kvůli zdravotním problémům nedohrál dnešní odvetu v Jerevanu.

"Jeli jsme sem s týmem, který je momentálně k dispozici. Uzdravil se jenom (Lukáš) Hejda, který dneska nastoupil a sehrál dobré utkání. Radost z toho samozřejmě máme. Kluci, kteří nastoupili a třeba by normálně nehráli, odvedli solidní výkon," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Na marodce ze stabilních členů A-týmů zůstávají brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel s Filipem Kašou a záložníci Pavel Bucha, Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic. V Jerevanu navíc kvůli svalovému zranění musel ve 28. minutě střídat Francouz Beauguel.

"Myslím si, že do neděle (ligového utkání na hřišti Bohemians 1905) asi nestihneme nikoho. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav Beauguela, který má určité zdravotní problémy, a nevím, jestli zasáhne do nedělního zápasu," konstatoval Bílek.

"Než že bychom byli silnější, tak to zatím vypadá na to, že o jednoho hráče ještě přijdeme. Snad jenom na malinký čas. Je to velká nepříjemnost. Věřím, že u Bogyho to nebude nic vážného, možná do neděle bude v pořádku. Ale kdyby byl mimo, byla by to pro nás další velká ztráta, protože je to klíčový hráč," přidal šestapadesátiletý trenér.

Západočeši navzdory velkým absencím všechna tři utkání v nové sezoně vyhráli výsledkem 2:1. Mezi duely s Brestem v úvodním kole domácí soutěže zdolali doma Mladou Boleslav. "Je to slušné, když hlavně vezmu v potaz, že kádr nebyl kompletní a hráčů mimo máme hodně. Teď v úvodu dostali příležitost kluci, kteří v přípravě neměli tolik prostoru. Perou se s tím statečně a jsem rád, že je tady kádr dostatečně široký," uvedl Bílek.

Plzeňští v další fázi kvalifikace EKL vyzvou velšský tým The New Saints, který ve 2. předkole rozdrtil litevský Kauno Žalgiris 5:0 venku a 5:1 doma. Plzeň začne příští čtvrtek v Cardiffu, odveta v Doosan Areně je na programu 12. srpna. "Určitě nás bude čekat těžký soupeř, protože jeho výsledky budí velký respekt. Určitě to bude kvalitní tým," upozornil Bílek.