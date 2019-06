Bílí Tygři si opět zpestří přípravu na sezonu tréninky na ledě

Liberec - Již popáté za sebou absolvují hokejisté Liberce během letní přípravy v průběhu června také týden na ledě, který jim dnes začal. Bílí Tygři se tak drží osvědčeného modelu, který pod Ještědem poprvé zavedli před mistrovskou sezonou 2015/16 a má hráčům úřadujícího vicemistra především zpestřit a oživit náročnou část suché přípravy.

"Je to určitě zpestření a rozbije se tím stereotyp klasické suché přípravy. Kluci navíc dostanou novou chuť do tréninků," pochvaloval si Patrik Augusta. Ten na postu hlavního trenéra Severočechů vystřídal Filipa Pešána, jenž vyslyšel nabídku od hokejového svazu.

"Dalším pozitivem je to, že si hráči opět po delším čase zabruslí, získají cit pro kotouč, vyzkouší si nové věci. Navíc pak v červenci, kdy se přesuneme už trvale na led, se může začít se vším rychleji," vysvětlil Augusta.

Tréninky na ledě kvitují také sami hráči, pro které jde o zábavnou formu jindy nezáživného nabírání kondice. "Pro nás je to určitě dobrá věc a do jisté míry i malé rozptýlení. Zkrátka je to něco jiného než být stále v posilovně nebo běhat. Já osobně to zažívám poprvé a jsem rád, že tu možnost v Liberci máme," liboval si útočník Tomáš Filippi.

"Já už tento model v Liberci zažil, přesto jsem měl trochu strach, jak na tom budu a jaký bude led. Venku je přece jen hodně teplo. Musím ale uznat, že led byl výborně připravený a já se cítil dobře. Trénink mě moc bavil," hlásil Marek Schwarz, který po odchodu Romana Willa do Švédska utvoří novou brankářskou dvojici s Kanaďanem Justinem Petersem.

Ani týden na ledě se ale podle Augusty neobejde bez tradiční posilovny a tréninků na suchu, které budou pro hráče nadále prioritou. "Bude to náročný týden, jelikož základem je stále příprava na suchu, z níž nijak neubíráme. Naopak jsme ve třetím týdnu, takže zátěž se spíše přidává. Led je extra trénink navíc, kde se chceme věnovat hlavně individuálním dovednostem," přiblížil devětačtyřicetiletý bývalý útočník.

Augusta je s dosavadním průběhem letní přípravy, kterou má opět plně na starosti kondiční trenér Aleš Pařez, velmi spokojený. "Vše probíhá přesně podle plánu, nemáme ani žádná zranění. Tréninky jsme s Alešem Pařezem samozřejmě konzultovali, jinak je ale vše v jeho režii. Máme to už za poslední sezony odzkoušené, tréninky jsou kvalitní a kluci Alešovi věří. Není tedy třeba měnit něco, co funguje," podotkl Augusta.

V nabírání kondice budou Liberečtí pokračovat až do konce června, pak je bude čekat dvoutýdenní volno. "Na suchu trénujeme až do konce měsíce. Pak hráči dostanou volno, každý ale bude mít připravený individuální plán, aby úplně nevypadl z tempa," nastínil Augusta.

Po volnu už se Bílí Tygři trvale přesunou na led, přesto ještě další dva týdny bude prioritou stále suchá příprava. "Během července se k nám pak připojí také hráči, kteří se jinak na sezonu připravují individuálně, a měli bychom tedy být kompletní," doplnil k programu mužstva Augusta.