Bílek věří, že Plzeň je na odvetu připravena po všech stránkách

Sofia - Trenér Michal Bílek věří, že plzeňští fotbalisté jsou po všech stránkách připraveni na čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti CSKA Sofia, která rozhodne o postupujícím do skupinové fáze nově vzniklé soutěže. Podle kouče musí Viktoria zopakovat dobrý výkon z úvodního domácího zápasu (2:0).

"Věřím, že jsme připraveni po všech stránkách. I na atmosféru i na vývoj utkání, který může být jakýkoliv. Věřím tomu, že nás povzbudily poslední velmi slušné výsledky. Těšíme se na zápas. Věříme, že to pro nás dobře dopadne," řekl na tiskové konferenci Bílek, jehož svěřenci v aktuální sezoně vyhráli devět z deseti soutěžních utkání a vedou českou ligu.

"Víme, že nic hotového není. Nám se podařil pouze první zápas, zvládli jsme ho výsledkově i herně dobře a je třeba ho zopakovat. Pokud to zopakujeme, tak máme šanci postoupit dál," přidal bývalý reprezentační trenér.

Západočeši se do hlavní fáze evropských pohárů mohou vrátit po dvouleté absenci. "Ten rozhodující okamžik se blíží. Každý hráč vnímá situaci, že poslední zápas rozhodne o všem. Cítím od hráčů odhodlání, že jsme opravdu dobře připraveni a zítra, byť to bude hrozně těžké, to zvládneme. Výsledek nám dává určitou naději, ale není to ještě zdaleka rozhodující. Může se stát cokoliv," prohlásil Bílek.

Díky dobré formě plzeňských fotbalistů má víc možností, jak postavit základní jedenáctku. "Hráči, kteří nenaskočili do prvního zápasu proti CSKA, odehráli v lize dobré utkání (s Karvinou). Je z čeho vybírat, ale neočekávám velké změny oproti prvnímu zápasu. Nějaké otazníčky tam jsou, protože někteří hráči mají malinké zdravotní trable. Rozhodneme se definitivně až po tréninku," dodal kouč Viktorie.