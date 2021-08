Bílek: Věděl jsem, že dobrých střelců máme hodně a penalty budeme proměňovat

Plzeň - Na trenérovi Michalu Bílkovi byla znát velká úleva, když fotbalisté Plzně zvládli dramatickou odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy s The New Saints a po penaltách postoupili do závěrečného play off. Kouč věřil v úspěšný rozstřel, protože určení hráči Viktorie na tréninku pokutové kopy s jistotou proměňovali. Západočeši domácím vítězstvím 3:1 dotáhli úvodní ztrátu 2:4 z Cardiffu a při premiérových pohárových penaltách zvítězili 4:1.

Plzeňští exekutoři byli stoprocentní a brankáře Paula Harrisona postupně překonali Jean-David Beauguel, Pavel Bucha, Tomáš Chorý i Miroslav Káčer. Domácí gólman Aleš Hruška vyrazil pokus Chrise Marriotta, jeho spoluhráč Leo Smith vystřelil vedle a penaltu z hráčů TNS proměnil jen Daniel Redmond.

"My jsme tak průběžně kopali penalty na tréninku. Po jeho skončení si vždycky hráči vzali míče a pilovali to. Věděl jsem, že dobrých střelců máme hodně a věřil tomu, že je budeme proměňovat," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Všichni, kdo na to šli, je i v tréninku proměňovali bez velkých problémů. Jsem rád, že to takhle vyšlo, že nás podržel brankář Hruška, který čapnul penaltu. Dobrý konec," přidal bývalý trenér české reprezentace, jehož tým ve 4. předkole narazí na CSKA Sofia.

Vytipované exekutory ještě pro jistotu osobně obešel a promluvil s nimi. "Nechtěl jsem, abych někomu řekl, že půjde kopat, a on se na to třeba necítil, že toho měl plné zuby nebo si nevěřil. Šli hráči, kteří si věřili, a ti to výborně zvládli," prohlásil Bílek.

Podle Hrušky byli velšští outsideři při penaltovém rozstřelu nečitelní. "Pár penalt jsme viděli, ale většina hráčů vystřídala, takže do rozstřelu ani nešli ti, kteří někdy za ten tým kopali. V tom to bylo složitější, nebylo z čeho brát," přiznal pětatřicetiletý brankář.

Domácí nasměroval za vítězstvím už úvodní pokutový kop nejlepšího týmového střelce a autora gólu na 3:1 z nastavení Beauguela, který míč šťastně poslal do sítě pod rukou brankáře Harrisona.

"Věděli jsme, že Bogyho první byla taková o fous, kdyby ji nedal, bylo by to trošku složitější. Zaplaťpánbůh to bylo obráceně, mně se to podařilo chytit a psychická výhoda byla na naší straně," konstatoval Hruška.

"Jak tam padla Bogyho penalta, tak jsme věděli, že Hrušoun něco chytne. Pořád jsme si říkali: ,Hlavu nahoru, borci, pojďme, ty penalty dáme'. Všichni kluci to kopli fantasticky a musím samozřejmě pochválit Hrušouna, že nás podržel," dodal střídající Chorý, jenž v 85. minutě zvyšoval na 2:1.