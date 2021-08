Bílek: V Cardiffu nechceme nic podcenit, nasazení Buchy je varianta

Cardiff - Plzeňští fotbalisté podle trenéra Michala Bílka nechtějí podcenit čtvrteční úvodní zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy s outsidery The New Saints a v Cardiffu si přejí uhrát co nejlepší výsledek do domácí odvety. Možnou variantou je pro kouče Viktorie nasazení záložníka Pavla Buchy, který se do týmu vrátil po zdravotních problémech.

"Vždycky je asi lepší končit doma, ale záleží na výsledku prvního zápasu. Pokud nevyjde, jste pod větším tlakem a odveta může být potom těžší. Nechceme nic podcenit a chceme k tomu přistoupit jako k předešlým zápasům. Poctivou hrou chceme tady uhrát dobrý výsledek, abychom měli velkou šanci postoupit dál," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Bucha by ve čtvrtek mohl odehrát první minuty v aktuální sezoně. Třiadvacetiletý klíčový středopolař za Plzeň naposledy nastoupil 15. července v závěrečné přípravě proti ruské Tule na soustředění v Rakousku. "Uvidíme, jak bude vypadat. Je to také varianta, že nastoupí," podotkl bývalý trenér české reprezentace.

The New Saints ve 2. předkole vyřadili litevský Kauno Žalgiris po suverénních výhrách 5:0 venku a 5:1 doma. "Ukázali svou sílu. Je to běhavé mužstvo, hrajou poctivě, agresivně. Po zisku balonu okamžitě rychlý brejk, v tom jsou dobří. Také mají výborné standardní situace, po nich rozhodli první utkání. Musíme si na to dávat velký pozor. Mají šikovné hráče, kteří dovedou hrát jeden na jednoho ve středu pole," upozornil Bílek.

Domácí podle něj mohou být podobným soupeřem jako Dynamo Brest. Běloruské mužstvo Viktoria v předchozí fázi kvalifikace EKL porazila dvakrát 2:1. "I Brest hrál zezadu a spoléhal na rychlé protiútoky. Svou sílu nám ukázal hlavně v Plzni, kde byl ve druhé půli nebezpečný. TNS proti litevskému týmu hráli poměrně hodně vysoko, v tom to možná bude podstatný rozdíl, že nás budou napadat i v rozehrávce. Pokud tedy budou hrát stejně jako v předešlých zápasech," uvedl Bílek.

Západočeši nezačnou v rozestavení se dvěma útočníky, ve kterém dohrávali nedělní vítězný ligový duel na hřišti Bohemians 1905 (2:1). "Ukázali jsme si, že s tím lze hrát. Nebylo to jenom o nakopávání, ale líp jsme kombinovali, protože hroťáci přidrželi dobře balon a sklepli to po zemi. Je to jedna z možností, jak hrát, ale nepředpokládám, že zítra takhle vyběhneme hnedka od začátku," přiznal šestapadesátiletý kouč.

Zápas se uskuteční na stadionu, kde je doma klub Cardiff City z druhé anglické ligy a hraje i velšská reprezentace. "Nelze zítra očekávat žádnou velkou návštěvu, co jsem slyšel, tak by mělo přijít asi tisíc lidí. Ale to nic nemění na tom, že jsme rádi, že hrajeme na tomhle hezkém stadionu," konstatoval Bílek.