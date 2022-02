Bílek: Šulcovy neproměněné šance rozhodly o tom, že jsme nevyhráli

Praha - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek po šlágru 21. ligového kola na hřišti Sparty litoval obrovských neproměněných šancí střídajícího Pavla Šulce. Jednadvacetiletý záložník mohl v závěru zvýšit vedení Viktorie na 3:1, své příležitosti však promarnil. Sparta nakonec v nastavení srovnala na konečných 2:2, přestože prohrávala o dvě branky. Bílka výkon jeho svěřenců potěšil a doufá, že mužstvo posílí.

Západočeši si vypracovali vedení po brankách Tomáše Chorého a Lukáše Hejdy. Poté snížil David Pavelka, jenže v závěru mohl definitivně rozhodnout Šulc. Nejprve však z bezprostřední blízkosti gólman Dominik Holec chytil jeho střelu do protipohybu. Reprezentant do 21 let se následně řítil sám na branku, místo zakončení však přihrál na střídajícího Jeana-Davida Beauguela. Francouzský útočník se však neprosadil stejně jako Šulc z dorážky. Místo toho na druhé straně Adam Hložek zařídil dělbu bodů.

"Je to obrovská chyba. (Šulc) měl dvě stoprocentní šance, které rozhodly o tom, že jsme tady nevyhráli. Kdybychom dali na 3:1, pravděpodobně už by bylo o výsledku rozhodnuto. Budeme pracovat na tom, aby koncovku zlepšil. To je všechno, co pro to můžeme udělat," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Bezprostředně po utkání se Šulcem nemluvil. "Kabinou jsem jenom prolétl a podal jsem každému ruku. Když se vcítím do jeho kůže, určitě je zklamaný, protože sám cítí, že o výsledku mohl rozhodnout," uvedl Bílek.

"Převažuje zklamání z výsledku, protože jsme dali na Spartě dvě branky a měli jsme další čtyři tutové šance, které jsme neproměnili. Dali jsme i tyčku. Podali jsme na Spartě vynikající výkon. Škoda, že jsme to nedotáhli," prohlásil šestapadesátiletý bývalý hráč i trenér české reprezentace nebo Sparty.

Plzeň v případě výhry mohla vést tabulku o dva body před obhájcem titulu Slavií a o sedm před Spartou. Místo toho ztratila první místo a vinou horšího skóre je za Slavií při bodové rovnosti druhá. Třetí Sparta ztrácí na vedoucí dvojici čtyři body.

"Věděli jsme, že při případném úspěchu to pro Spartu bude těžší. Pořád je naše výchozí pozice velmi dobrá. Dnes budeme žít tímto zápasem, vyhodnotíme si ho a budeme se připravovat na Budějovice. Jestli chceme být úspěšní a chceme mít výsledky až do konce soutěže, tak na tenhle výkon musíme navázat a opakovat ho," prohlásil Bílek.

"Pokud bychom trochu polevili, vítězství nebudou přicházet. Jsem rád, že jsme odevzdali takový výkon, jaký jsme odevzdali. Se smutným koncem pro nás, protože jsme všichni zklamaní. Věřím ale, že nás to posílí," podotkl Bílek, jenž v minulosti vedl i reprezentaci Kazachstánu.