Bílek: S Tiraspolem musíme hrát jako proti Helsinkám, v sestavě mám dva otazníky

Kišiněv - Plzeňští fotbalisté podle trenéra Michala Bílka v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Tiraspolu musí podat stejný výkon jako při domácím vítězství 5:0 nad Helsinkami v předchozí fázi kvalifikace. Kouč českých šampionů má dva otazníky v základní sestavě, přemýšlí také o nasazení útočníka Jana Klimenta.

Plzeňští ve 2. předkole po výhře 2:1 v Helsinkách na svém stadionu nastříleli finskému soupeři pět gólů a vyrovnali svůj nejvyšší pohárový triumf v historii. "Budeme muset hrát stejným způsobem jako proti Helsinkám, zvlášť v tom druhém utkání. To znamená zodpovědně do defenzivy, nesmíme jim nechat kousek prostoru. Mají obrovskou rychlost v křídlech. Posilu z Holandska na postu středního útočníka (Kaye Tejana) s velmi dobrou levou nohou," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Naše defenziva musí být pozorná, ale chceme hrát směrem dopředu aktivně, chceme si vytvářet situace, kdy se budeme dostávat do pokutového území a do zakončení. Jedeme sem jednoznačně s cílem udělat dobrý výsledek pro odvetu, ale půjdeme do zápasu i s tím, že ho chceme vyhrát," doplnil bývalý reprezentační trenér.

O základní jedenáctce Viktorie ještě není stoprocentně rozhodnutý. "Jsou tam dva otazníky, uvidíme po dnešním tréninku, možná až zítra ráno. Jsem rád, že kádr je široký a je z čeho vybírat. Jsou tam i maličké zdravotní problémy. Uvidíme," přiznal Bílek.

Připustil, že by místo Tomáše Chorého na hrotu útoku od první minuty mohla nastoupit letní posila Jan Kliment. "V posledních dvou zápasech dvakrát skóroval, což je pro útočníka a jeho sebevědomí vždycky hrozně důležité. Je to také jedna z variant na zítřek," mínil sedmapadesátiletý kouč.

Tiraspol, který loni senzačně zvítězil 2:1 na hřišti Realu Madrid ve skupině Ligy mistrů, má v tomto ročníku za sebou dvě předkola. Proti Mostaru i Mariboru po úvodních bezbrankových remízách v Moldavsku zvítězil 1:0. "Je to jiné mužstvo. Ze zápasu na Realu jsme nečerpali, ale z těch, které odehráli v poslední době. Udělali opravdu hodně změn. Je to nezvyklé, ale nevím, co se tady událo a proč k tomu došlo," konstatoval Bílek.

"Tvoří nový tým, který je velice silný. Ze čtyř zápasů v předkolech neinkasovali, což znamená, že velmi dobře brání. Je to i velmi technické mužstvo. Všichni hráči dobře ovládají balon. Ofenzivní hráči jsou velmi silní v obcházení jeden na jednoho. Čeká nás nesmírně těžký tým, ale přirovnávat ho k nějakému mužstvu u nás nejde," přidal někdejší záložník.

Šeriff hraje doma v azylu v Kišiněvě na stadionu Zimbru, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. "Na Maribor tady bylo hodně diváků. Očekáváme, že atmosféra bude podobná. Samozřejmě vnímáme, že kousek od hranic umírají lidi, takže nic příjemného to není," prohlásil Bílek.