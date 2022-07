Bílek: S Helsinkami doma v žádném případě nebudeme bránit výsledek

Plzeň - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek odmítl, že by čeští šampioni v úterní domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Helsinkami bránili výsledek 2:1 z úvodního zápasu. Podle kouče chce Viktoria hrát aktivně a zvítězit i na svém stadionu.

"Budeme chtít hrát aktivně, nejdeme do zápasu s tím, že chceme ubránit výsledek. To v žádném případě. Bude samozřejmě platit to, co v každém našem zápase - budeme chtít hrát poctivě dozadu. Ale chceme být nebezpeční pro soupeřovu branku a utkání vyhrát," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Jdeme do toho s tím, že chceme uspět, potěšit fanoušky, udělat radost i sami sobě. Už po zítřku chceme mít jistotu, že budeme v základní skupině evropských pohárů," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Postup do 3. předkola Ligy mistrů současně znamená i účast v podzimní skupině Evropské konferenční ligy. Západočeši v hlavní fázi pohárů chyběli v posledních třech letech. "Dali jsme si za úkol postoupit do základní skupiny evropských pohárů. Zítra můžeme udělat velmi důležitý krok k tomu, abychom se nám to povedlo. Všichni si uvědomujeme důležitost tohoto utkání, těšíme se na něj. Bude plný stadion," uvedl Bílek.

Velké změny v základní jedenáctce neplánuje. "Zdravotní stav je dobrý, nemáme nějaké velké problémy. Neříkám, že sestava bude totožná, ale pokud by k nějaké změně došlo, bude jenom jedna. Ale ještě uvidíme po tréninku," konstatoval sedmapadesátiletý trenér.

Od finských šampionů očekává podobnou hru jako ve středu. "Těsně před naším zápasem je posílil hrotový útočník (Malik Abubakari). Je velmi nepříjemný. V ofenzivě mají vysoké, pohyblivé a šikovné hráče. Po stranách hřiště mají rychlost i dobré centry. Můžeme očekávat poctivou, zodpovědnou hru. Je to silové mužstvo, bude hodně osobních soubojů. Důležité bude, abychom je nenechali rozběhnout, protože v tomhle je jejich síla," upozornil Bílek.

Zlepšit chce především bránění náběhů a standardních situací. "Mají hráče s výbornou kopací technikou, vysoké stopery, dva střední útočníky. V tom je jejich síla. Musíme se vyvarovat toho, aby soupeř zahrával moc standardních situací. My naopak musíme být tak aktivní, abychom si standardek vytvořili hodně, protože by to měla být zase naše zbraň," řekl někdejší záložník.

"Helsinky první zápas po herní stránce zvládly dobře, mají velmi šikovné hráče a je to velice nebezpečný tým. Jdeme do zápasu s tím, že budeme hrát koncentrovaně od první do poslední minuty. Pokud to tak bude, tak věřím, že to zvládneme," dodal Bílek.