Bílek po Slavii: Ligu jsme výborně rozehráli, ale mluvit o titulu je předčasné

Plzeň - Trenér fotbalistů Plzně Michal Bílek si po domácím vítězství 3:0 nad Slavií ve šlágru devátého kola první ligy pochvaloval, jak úřadující mistři rozjeli novou sezonu. Západočeši vedou tabulku o tři body před pražským rivalem a navíc mají k dobru odložené utkání s Brnem, podle bývalého reprezentačního kouče je ale předčasné hovořit o titulu. Na prvním místě nicméně chtějí zůstat co nejdéle.

"V téhle fázi mluvit o titulu je ještě předčasné. Ligu jsme výborně rozehráli, to jednoznačně. Porazili jsme Slavii, našeho velkého konkurenta v boji o přední příčky. Dneska jsme zase ukázali, že jsme schopni hodně konkurovat nejlepším týmům u nás," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Jsme na příčce, kde se nám hrozně líbí. Úvod jsme zvládli opravdu skvěle, ale na titul je ještě čas. Chceme tam zůstat co nejdéle. Je to podobné jako v minulé sezoně, kdy jsme také nic nevyhlašovali. Soustředili jsme se vždycky na nejbližší zápasy tak, abychom je zvládali. Tahle sezona nebude jiná," přidal sedmapadesátiletý trenér.

Utkání hodně ovlivnila situace z první minuty, kdy hostující Brazilec Eduardo Santos v šestnáctce stáhnul Jhona Mosqueru a rozhodčí Petr Hocek bývalého plzeňského obránce vyloučil. Nařízenou penaltu navíc proměnil Tomáš Chorý. Do poločasové přestávky přidal druhý gól Kolumbijec Mosquera a po změně stran uzavřel skóre Lukáš Kalvach.

"Soupeř šel do deseti, my jsme dali důležitou branku. Potom jsme byli ve výhodě. Věděli jsme, že pokud chce Slavia otočit výsledek, musí hrát dopředu. My jsme hráli trpělivě, čekali na další šance, které přišly. Dali jsme tři branky, jsem velmi spokojen," konstatoval Bílek.

Svůj tým na Santose, kterého vedl v minulém ročníku, připravoval. "Věděli jsme, že Santos je velmi silný v odebírání míče. Je klidný, ale někdy to přehání. Viděli jsme v minulých zápasech, třeba na Slovácku, že měl problémy, když byl pod tlakem, a udělal pár chyb. Dneska jsme do zápasu šli s tím, že oba stopery chceme v určitých fázích dostat do problémů. A hned v první minutě se to vyplatilo," uvedl Bílek.

Plzeň v nejvyšší soutěži porazila Slavii po devíti zápasech a poprvé od února 2019. "O nějakou sérii ani nejde, ale hráli jsme doma, kde víme, že jsme silní. Jsme rádi, že jsme skolili takhle silného protivníka. Před reprezentační pauzou je to pro nás velmi dobrá zpráva," prohlásil bývalý záložník pražské Sparty nebo Betisu Sevilla.

Už v 10. minutě musel kvůli zranění kolena odstoupit klíčový univerzál Jan Sýkora. "Jedná se o koleno, má ortézu a půjde na vyšetření. Uvidíme, jak to bude vypadat. Nebyla by to pro nás dobrá zpráva, už jsou mimo dva naši ofenzivní hráči (Jan Kliment a Jan Kopic)," dodal Bílek.