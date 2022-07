Bílek po Helsinkách cítil úlevu, ale zvládnout chce i dvojzápas s Tiraspolem

Sýkora už po prvním kontaktu s míčem tušil, že mu zápas s Helsinkami vyjde

Plzeňský fotbalista Jan Sýkora už od prvního kontaktu s míčem cítil, že se mu odvetné utkání 2. předkola Ligy mistrů s Helsinkami vydaří. Osmadvacetiletý záložník pomohl domácím k výhře 5:0 dvěma góly a asistencí a odehrál třetí nejproduktivnější zápas v životě. Odchovanec Viktorie je rád, že po hostování na západě Čech v minulé sezoně během letní pauzy do západočeského klubu z Poznaně přestoupil a užívá si jedno z nejpovedenějších období kariéry.

Sýkora odehrál dosud nejproduktivnější zápas v profesionální kariéře v únoru 2017, kdy v dresu Slavie při výhře 8:1 v Příbrami zaznamenal branku a tři asistence. V létě 2016 ještě v barvách Liberce hattrickem zařídil vítězství 3:0 nad Larnakou v odvetě závěrečného předkola Evropské ligy.

"Nevím, jestli to byl dnes jeden z mých nejpovedenějších zápasů v kariéře. Ale už od prvního dotyku s míčem, který jsem měl, jsem tušil a cítil na sobě, že dnes to půjde. Naštěstí se to potvrdilo. Jsem rád, že se mi to takhle povedlo," řekl na tiskové konferenci Sýkora.

"Ale pomohli mi všichni kluci na hřišti. Neřekl bych, že jen já jsem hrál dobře. Hrálo dobře celé mužstvo a pak z toho mohou vylézt nějaké individuality. Určitě bych to nebral tak, že můj výkon byl nějaký nadprůměrný. Pomohli mi k tomu spoluhráči," doplnil český reprezentant.

V 21. minutě nejprve střelou k tyči těsně za vápnem zvýšil na 2:0 a v 73. minutě zaznamenal pod břevno čtvrtý gól. Mezitím po jeho centru v 31. minutě Lukáš Hejda upravil na 3:0. "Dá se říct, že mi to sedlo dobře. Neměl jsem moc čas nad těmi střelami nějak přemýšlet, možná proto to bylo tak. Kdybych měl víc času, možná by to takhle nedopadlo. Jsem rád, že mi to tam spadlo a že jsem týmu pomohl," řekl Sýkora.

Západočechům proti Helsinkám vycházely centry, po kterých dali všechny tři góly v první půli. Dvě branky zaznamenali přímo ze standardní situace, jednu po odvráceném míči. "My se na standardky zaměřujeme furt. V Helsinkách se nám to moc nevedlo, dnes jsme si dali víc záležet. V minulé sezoně jsme si standardkami hodně pomáhali, chtěli jsme se k tomu vrátit. Jsme rádi, že nám vyšlo takhle," pochvaloval si Sýkora.

Viktoria si postupem přes Helsinky zajistila start ve skupině pohárů a účast minimálně v hlavní fázi Evropské konferenční ligy. "Určitě to z nás spadlo po tomhle zápase. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Myslím, že nejen pro Viktorku ale pro celý český fotbal je dobře, že další tým bude v Evropě na podzim. Ale my jsme vyhráli první dvojzápas a určitě tím nekončíme. Chceme zabojovat o co nejlepší pozici," uvedl Sýkora.

Jeho tým čeká ve 3. předkole Ligy mistrů Šeriff Tiraspol. "Určitě si vzpomenu na to, že Šeriff v minulé sezoně porazil Real, ale ten zápas je až za týden. Čeká nás teď první ligové utkání (v Teplicích) a něj od zítřka myslíme. Asi je dobře, že s Tiraspolem začínáme venku. Potvrdilo se nám to i v tomhle dvojzápase s Helsinkami. Určitá výhoda to je, ale nesmí nás to nějak ukolíbat," prohlásil Sýkora.

V minulé sezoně v Plzni hostoval z Poznaně a Viktorii výrazně pomohl k nečekanému ligovému titulu. Je rád, že během letní pauzy na západ Čech přestoupil. "Měl jsem v Polsku platnou smlouvu a vrátil jsem se tam normálně na přípravu. S tím, že jsme byli v kontaktu s Plzní, s trenérem. Jsem hrozně rád, že tu můžu být," řekl Sýkora.

"Prožívám krásné období v kariéře. Vím, že je to tím, že jsem se vrátil domů. Hraje se mi tu skvěle. Cítím se tu fantasticky, klub je v mém srdci odmala. Myslím, že je to na mé hře vidět, že chci dát Plzni maximum. Ona mi dala maximum, když jsem tu vyrůstal. Kabina, kterou tu máme, je fantastická. Tohle všechno k tomu přispívá," dodal bývalý hráč Liberce, Slavie či Sparty.