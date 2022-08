Bílek: Jeden z mých největších úspěchů, Plzeň postup nutně potřebovala

Plzeň - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek označil postup do play off Ligy mistrů přes Tiraspol za jeden ze svých největších úspěchů. Podle něj klub vzhledem k finanční situaci nutně potřeboval, aby 3. předkolo zvládl. Úřadující čeští šampioni v domácí odvetě porazili Šeriff 2:1 a zopakovali výsledek z úvodního utkání v Moldavsku.

"Je to jeden z mých největších úspěchů, to jednoznačně. Dostali jsme se už poměrně daleko, čekají nás ještě dva zápasy a pořád bojujeme o Ligu mistrů. Je to něco, co jsme si přáli, aby tak bylo," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Západočeši získali v přepočtu minimálně 212 milionů korun za účast v play off a jistotu startu nejméně ve skupině Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Pro klub, který hledá nového majitele, takový finanční bonus znamená velkou vzpruhu. Postup do hlavní fáze Champions League by Viktorii vynesl 384 milionů korun a další příjem za koeficient.

"Víme, že situace není úplně jednoduchá a klub postup dál nutně potřeboval. Jsem rád, že jsme to zvládli. Jsem rád za kluky, protože pracují dobře. Jsem rád za klub, že nějaké peníze přijdou," uvedl Bílek.

Domácí v 10. minutě poslal do vedení Jan Kliment, ale jeho spoluhráč Tomáš Chorý v prvním poločase neproměnil penaltu. Z dalšího pokutového kopu těsně po změně stran vyrovnal Rasheed Akanbi. O výhře Viktorie rozhodl v 61. minutě Jhon Mosquera, předtím se blýskl dvěma výbornými zákroky brankář Jindřich Staněk.

"Na začátku druhé půle ty chvíle byly asi nejhorší. Pak se nám trošku líp začalo dýchat, když jsem dali vedoucí a rozhodující branku," přiznal Bílek. V postup začal věřit až v 85. minutě, kdy dostal druhou žlutou a červenou kartu hostující Stefanos Evangelu. "Po vyloučení už bylo vidět, že soupeř nemá fyzické ani morální síly, aby to zkusil. Ale musím říct, že to byl opravdu kvalitní soupeř," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Přestože na sobě nedával znát emoce, vnitřně byl hodně šťastný. "Radost mám velikánskou, ale abych tady před vámi skákal a dělal divadlo, tak to ne. Ale opravdu mě to hrozně těší, protože úspěch to je," prohlásil Bílek. "Když jsme vyhráli ligu, tak naše hra byla trošku zpochybňována tím, že na evropské poháry to nebude stačit. Teď neříkám, že podáváme nějaké super výkony, ale jdeme tvrdě za vítězstvím a to je to, co nás zajímá," přidal sedmapadesátiletý kouč.

Plzeň si o postup do skupiny Ligy mistrů zahraje s Karabachem, který ve 3. předkole vyřadil Ferencváros Budapešť. Viktoria odstartuje play off ve středu v Baku. "Nevím, jaké tam jsou teď klimatické podmínky, pravděpodobně tam bude zase teplo. Musíme se na to zase připravit. Jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, který jsme si hrozně přáli. Bojujeme o to," dodal Bílek.