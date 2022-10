Bílek: Do 35. minuty jsme na Interu hráli slušně, naše skóre v LM vypadá hrozivě

Milán - Fotbalisté Interu Milán při vítězství 4:0 nad Plzní podle trenéra Viktorie Michala Bílka ukázali obrovskou kvalitu. Kouče potěšilo, že hosté do 35. minuty drželi s favoritem krok, o to víc ho mrzely dvě inkasované branky do konce úvodního poločasu. Bílek souhlasil s tím, že plzeňské skóre 3:20 a nula bodů po pátém z šesti kol skupiny C vypadá hrozivě.

Domácí favority na San Siru poslal do vedení ve 35. minutě Henrik Mchitarjan, ještě do přestávky zvýšil Edin Džeko, který se trefil i po změně stran. Čtvrtý gól Interu vstřelil střídající Romelu Lukaku těsně před koncem.

"Drželi jsme to do 35. minuty, pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře, který se dostal do pokutového území a dal branky. Byla to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně," řekl na tiskové konferenci Bílek, jehož svěřenci ani jednou nevystřelili na branku Interu.

Plzeňští prohráli i druhé utkání s milánským týmem, doma mu v září podlehli 0:2. "Kvalita Interu v rychlosti, ovládání míče všech hráčů je na obrovské úrovni. Nejdou do tolika ztrát, i když v úvodu zápasu i oni několikrát ztratili balon. To bylo v pořádku, ale první brankou se uklidnili a přehrávali nás. Ukázala se jejich kvalita," ocenil Bílek soupeře.

Bosenský reprezentant Džeko proti Viktorii nastřílel už 12 soutěžních branek v 10 duelech. "Džeko zase potvrdil svou extratřídu. Nejenom, že umí dávat branky, ale je obrovsky platný i v mezihře. Dovede si odskočit, neztrácí lacině balon, má dobrou kopací techniku. K tomu má obrovský klid a zkušenosti. Je velmi těžké ho bránit, ukázal nespornou kvalitu," prohlásil sedmapadesátiletý kouč.

Úřadující češti šampioni mají po pěti zápasech skóre 3:20 a skončí poslední. Poslední utkání ve skupině sehrají v úterý doma proti Barceloně. "Skóre vypadá hrozivé, ale není to žádá hanba, že hrajeme Ligu mistrů. Jsme velmi spokojení s tím, že jsme se tam dostali z předkol, která pro nás byla nesmírně těžká," uvedl Bílek. "Jsme opravdu rádi, že si Ligu mistrů můžeme zahrát, i za cenu toho, že dostáváme takové příděly," dodal někdejší reprezentační trenér.