Praha - Trenér Michal Bílek skončil u fotbalistů Zlína a povede reprezentaci Kazachstánu. U šestého týmu ligové tabulky ho nahradil Roman Pivarník, který naposledy vedl ve druhé lize do loňského léta Zbrojovku Brno. Smlouvu podepsal do konce června 2021. První trénink s týmem absolvuje již dnes.

"Je čest vést jakýkoliv nároďák, zahrát si kvalifikaci mistrovství Evropy. Je to velké lákadlo, po všech stránkách je nabídka velmi zajímavá," uvedl dnes Bílek na tiskové konferenci ve Zlíně. V nové funkci začne 1. února. "Příští měsíc už se hrají dvě přípravná utkání, v březnu začíná kvalifikace," řekl kouč. Kazachstán se v boji o mistrovství Evropy 2020 utká s Belgií, Ruskem, Skotskem, Kyprem a San Marinem. "O cílech jsme se zatím nebavili, ale každý národní tým má cíl, aby postoupil," uvedl.

Bílek bude bydlet v Astaně, s sebou si vezme jednoho asistenta, jeho jméno však neuvedl. Nejprve bude poznávat své nové svěřence. "Bude to hodně odlišné, tady jsem všechny hráče znal, tam se s nimi budu teprve setkávat a poznávat. V tom to bude těžší," uvedl Bílek. "Vnímám to tak, že Astana je přední tým, hraje evropské poháry, fotbalisté určitě nejsou špatní," řekl Bílek, který podle svých slov bude muset oprášit znalost ruštiny, anglický jazyk příliš neovládá. Smlouvu má na rok s opcí.

Bývalý reprezentační kouč trénoval Zlín od loňského května, smlouvu měl do 30. června 2020. Ocenil vstřícný krok klubu, který ho uvolnil. Podle svých slov zažil ve Zlíně výborný půlrok a dostal opět chuť do fotbalu. "Někdo to může chápat tak, že utíkám od rozdělané práce, ale vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu už nemusela opakovat," uvedl Bílek.

Fotbalisté Kazachstánu už českého trenéra měli. V letech 2011 až 2013 je vedl Miroslav Beránek. Dosud koučoval tým Bulhar Stanimir Stoilov.

Zlín se pro Pivarníka rozhodl rychle. "Byla to první varianta. Jsem rád, že jsme se hned na první schůzce domluvili a mělo to rychlý spád," uvedl sportovní ředitel Zdeněk Grygera. Pivarníkovým cílem je udržet Zlín v první šestce. Klub i mužstvo jsou podle něj stabilizované. Nový trenér podle svých slov mužstvo zvenčí zná, není však vyloučené, že bude zkoušet hrát i v jiném rozestavení, než byli hráči zvyklí za Bílkova působení. Asistenti trenéra se s příchodem nového trenéra nemění.

Pivarník byl v hledáčku Zlína i loni v létě, ale kvůli smlouvě v Brně nakonec nepřišel. Za sebou má pestrou trenérskou kariéru. V Česku jednapadesátiletý kouč vedl Jihlavu, Plzeň, Bohemians 1905, Olomouc a Zbrojovku Brno, na rodném Slovensku pak Prešov a Dunajskou Stredu.