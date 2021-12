Bílé Vánoce budou jen na horách, i tam ale dorazí obleva

Praha - V Česku zažijí bílé Vánoce jen lidé na horách, meteorologové ale i tam očekávají oblevu. Do Česka dorazí na Štědrý den oteplení, odpoledne mohou teploty vystoupat až k deseti stupňům Celsia. Během dne bude také pršet a foukat vítr. Ráno se ale ještě může tvořit ledovka, a to zejména v severovýchodních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zaprší i na Boží hod a na Štěpána. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

"Ráno na ledu, večer na blátě. Veškeré předpoklady potvrzují, že ani letos se bílých Vánoc s výjimkou hor nedočkáme. Za teplou frontou, která začne přecházet přes naše území k východu v noci na pátek, dorazí velmi teplý vzduch od jihozápadu," uvedli meteorologové. Od jihozápadu bude v noci nejdříve sněžit, později pršet na promrzlou zem, a bude se tak vytvářet nebezpečná ledovka.

Kombinace vysokých teplot, dešťových srážek a teplého větru bude podle meteorologů příčinou výrazné oblevy i na horách. Sníh bude odtávat nejrychleji na Šumavě. "I přes výrazný úbytek sněhu, předpokládáme, že se udrží. Severní hory budou oblevou postiženy také, ale v menším měřítku. Večer v nejvyšších polohách bude dokonce sněžit," uvedl ČHMÚ.

Severní hory a nejvyšší polohy Šumavy tak letos podle meteorologů zůstanou jedinými místy, kde budou moci lidé prožít kouzlo bílého Štědrého večera.

Občasný déšť očekávají meteorologové i o víkendu, sněžit by mělo na Boží hod na severu nad 400 metry, na jihu nad 1000 metry. V neděli na Štěpána bude hranice sněžení od jihozápadu zase postupně stoupat.