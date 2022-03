Bild: Šéf ruské diplomacie Lavrov v polovině cesty otočil svůj let do Pekingu

Berlín - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v noci na dnešek odletěl do Pekingu, z dosud neznámých příčin se však let ještě nad Sibiří otočil a vrátil se do Moskvy. Informoval o tom dnes německý bulvární deník Bild.

Letadlo s Lavrovem se k cestě zpět na moskevské letiště Vnukovo otočilo nad Novosibirskem, tedy po 2800 kilometrech letu. Podle deníku není jasné, co se za letu přihodilo - zda jej čínští představitelé odmítli přijmout či zda svého ministra povolal zpět do Moskvy prezident Vladimir Putin.

Čína se v ukrajinské krizi vykreslovala jako neutrální aktér a odmítla odsoudit Rusko za invazi do země, zároveň ale ruskou agresi na Ukrajině aktivně nepodpořila. Moskva podle informací amerických zpravodajských služeb, na které se odkazují americká média, v uplynulých dnech požádala Peking o finanční i vojenskou pomoc. Čínští představitelé to označili za dezinformace.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching deklarovali minulý měsíc v Pekingu rozsáhlé strategické partnerství zaměřené na boj proti vlivu Spojených států. Uvedli, že jejich země nebudou mít "žádné 'zakázané' oblasti spolupráce".